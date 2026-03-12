Toggle menu

Festival-Praktikant (m/w/d) 2026 gesucht – Redaktion und Acker!

Summer-Breeze-Impressionen_2019_SL
von
Du willst bei METAL HAMMER reinschnuppern, während der Festival-Saison als Praktikant (m/w/d) in der Redaktion arbeiten und Musikjournalismus kennen lernen? Dann mach doch! Alle Infos zum Sommer-Praktikum.
Beendet

Ausschreibung: Praktikum in der METAL HAMMER-Redaktion

Deine Leidenschaft ist Metal, Du willst als Journalist über Musik berichten, einen Fuß in die Welt der Medien setzen und METAL HAMMER während der Open Air-Saison in der Redaktion und auf Festivals unterstützen? Dann bietet Dir METAL HAMMER in Berlin die tolle Chance, Redaktionsarbeit hautnah kennenzulernen:

Was dich im Praktikum erwartet:

– direkte, aktive Mitarbeit in der Redaktion eines Monatsmagazins und einer Website
– Pack mit an und unterstütze METAL HAMMER auf Festivals, bei Konzerten und Events
– Verfasse Reviews, Meldungen, Interviews, Konzertberichte, Specials – wir wollen deine Talente erkennen und fördern
– Recherchetätigkeiten und allgemeine Redaktionsarbeit

Anforderungen:

– Sehr gute Repertoire-Kenntnisse und persönliche Leidenschaft für das Thema Musik und Metal
– Sehr gute Deutschkenntnisse und Rechtschreibung, gute Englischkenntnisse
– Abitur oder vergleichbare Ausbildung
– Bock auf die Open Air-Saison 2026 (vorauss. Rockharz, Summer Breeze, Wacken Open Air)
– Führerschein
– Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office Programme (Word, Excel, Powerpoint)
– Idealerweise Schreiberfahrung oder Erfahrung in der Medien- / Verlags- oder Musikbranche
– Grundkenntnisse in Grafik- und Videoanwendungen und professionellem Umgang mit dem Internet (WordPress, Social Media) kein Muss, aber vorteilhaft
– Strukturierte Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent

Bitte begründe in Deiner Praktikums-Bewerbung auch, warum Du gerade bei uns anfangen willst. Ein einfaches „Ich find‘ Metal total geil!“ reicht da nicht! Und schreib dazu, was Du am liebsten machen würdest. Keine Scheu: Wir sind gespannt darauf, Dich kennen zu lernen!

Beginn:  Juni oder Juli 2026; die Stelle wird regelmäßig nachbesetzt // Dauer: 3 Monate (längere Pflichtpraktika im Praktikumssemester willkommen!) // Feste Arbeitszeiten // Standort: Berlin // Gehalt: Das Praktikum wird vergütet.

So bewirbst du dich bei METAL HAMMER:

Bewerbungen bitte mit

  • Lebenslauf
  • Bild
  • (Praktikums-)Zeugnissen
  • Anschreiben/Begründung des Praktikums-Interesses
  • Textproben (zwei Plattenkritiken zu  Alben eurer Wahl (Länge: 1.300 Zeichen ohne Leerzeichen) + ein Konzertbericht)
  • plus je eine Top Ten der aktuellen bzw. der Alltime-Favoriten-Alben

gerne per Mail an:

sebastian@metal-hammer.de

oder

Mediahouse Berlin GmbH
METAL HAMMER
Sebastian Kessler
Mehringdamm 33
10961 Berlin

Wir besetzen regelmäßig unsere Praktikanten-Stellen neu. Bewerbt euch also jederzeit!

Infos zu allen offenen Stellen, Ausbildungsmöglichkeiten oder einem Praktikum unter www.metal-hammer.de/jobs/.

Allgemeines/FAQ:

Schüler-Praktika vergeben wir nicht, da ein Praktikum mindestens drei Monate dauern soll, damit ihr die Abläufe bei einem Monatsheft auch richtig mitbekommt.
Du arbeitest crossmedial sowohl mit und für das Monatsmagazin als auch für die Online-Redaktion.
Generell zu den Anforderungen: Die Redaktionsarbeit überschneidet sich zu 90 Prozent mit der in einer „ganz normalen“ anderen Redaktion: Texte erstellen, Recherchieren, Deadlines setzen, Artikel redigieren, Termine machen, Präsentationen an den Start bringen, Nachrichten schreiben, Playlists erstellen etc. D.h. jemand, der bei uns ein Praktikum macht (z.B. als Praxis-Pflichtsemester für die Uni), wird damit aufs Berufsleben als Journalist/in / Redakteur/in vorbereitet, aber eben mit dem Bonus, dass er bei der Arbeit gute Musik hören kann.
Es gibt keine feste Altersgrenze, weder nach oben noch nach unten. 30 Jahre als ungefähre Altersobergrenze mag manchem hart erscheinen, aber wer erst mit 35 eine Ausbildung anfängt, hat es meist schwerer, nach deren Ende einen Job zu finden als jemand, der mit 23 anfängt.

Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

