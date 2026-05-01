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Die stärksten Metal-Tourneen im Mai – präsentiert von METAL HAMMER

Lord Of The Lost, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Lord Of The Lost, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Lord Of The Lost, Machine Head, Desertfest u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Mai 2026. Termine und Tickets!
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Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Mai 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

METAL HAMMER präsentiert: Lord Of The Lost live 2026

Lord Of The Lost geben Anfang Mai 2026 zusammen mit Dogma und League Of Distortion drei Konzerttermine in Deutschland.

>> Tickets und Termine

Mehr über Lord Of The Lost und ihre Albumtrilogie OPVS NOIR jetzt im METAL HAMMER Podcast hören!

Cemetery Skyline – Tournee 2026

Cemetery Skyline werden im Mai 2026 in Deutschland auf große Tour gehen. Die Band, bestehend aus Mikael Stanne (Gesang), Markus Vanhala (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboard), Victor Brandt (Bass) und Vesa Ranta (Schlagzeug), hat sich zusammengefunden, um ihre Erfahrungen in einem melodischen und melancholischen Rock-Projekt zu vereinen.

>> alle Infos und Konzertkarten

Desertfest 2026

Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Mit dabei sind Bands wie Red Fang, Hermano, Yob, The Sword, Nebula, Crippled Black Phoenix, Truckfighters, Rotor, Earthless, Zerre, High Desert Queen, King Buffalo und Acid Queen.

Desertfest-2026

>> alle Infos zum Festival

Disillusion + Stellvris + An Abstract Illusion – Tour 2026

Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert!

>> mehr Infos zur Tournee

Dogma Tournee 2026

Nach einem Sommer voller ausverkaufter Clubshows und beeindruckender Festival-Auftritte haben die provokanten Nonnen Dogma ihre „Time To Be Free“-Europatournee für 2026 angekündigt. Das Hard Rock-Quintett wird außerdem Lord Of The Lost auf deren Europatournee 2026 supporten.

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>> Tourdaten und Tickets

Machine Head – An Evening With… Tour 2026

Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

>> Tickets und Termine

Rock in Rautheim 2026

Deutschlands lautestes Inklusions-Festival findet wieder in der Nähe von Braunschweig statt. Das Open Air mit Orden Ogan, Feuerschwanz und vielen weiteren ist ausverkauft!

>> mehr über Rock in Rautheim im METAL HAMMER Podcast

Subway To Sally – „NACKT III – Lügen & Legenden“-Tour 2026

Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war „Nackt“ mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Subway To Sally
Subway To Sally

>> alle Infos, Daten und Tickets zur Tournee


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Stefan Heilemann, Heilemania PR

Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Die stärksten Metal-Tourneen im April – präsentiert von METAL HAMMER
Machine Head @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Machine Head, Subway To Sally, Iotunn u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im April 2026. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im April 2026 – präsentiert von METAL HAMMER. Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Machine Head – An Evening With… Tour 2026 Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! >> Tickets und Termine - Disillusion + Stellvris + An Abstract Illusion – Tour 2026 Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert! >> mehr Infos zur Tournee - Dogma Tournee…
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