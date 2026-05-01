Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Mai 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

METAL HAMMER präsentiert: Lord Of The Lost live 2026

Lord Of The Lost geben Anfang Mai 2026 zusammen mit Dogma und League Of Distortion drei Konzerttermine in Deutschland.

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Mehr über Lord Of The Lost und ihre Albumtrilogie OPVS NOIR jetzt im METAL HAMMER Podcast hören!

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Cemetery Skyline – Tournee 2026

Cemetery Skyline werden im Mai 2026 in Deutschland auf große Tour gehen. Die Band, bestehend aus Mikael Stanne (Gesang), Markus Vanhala (Gitarre), Santeri Kallio (Keyboard), Victor Brandt (Bass) und Vesa Ranta (Schlagzeug), hat sich zusammengefunden, um ihre Erfahrungen in einem melodischen und melancholischen Rock-Projekt zu vereinen.

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Desertfest 2026

Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Mit dabei sind Bands wie Red Fang, Hermano, Yob, The Sword, Nebula, Crippled Black Phoenix, Truckfighters, Rotor, Earthless, Zerre, High Desert Queen, King Buffalo und Acid Queen.

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Im April und Mai 2026 kommen Disillusion für 8 Termine nach Deutschland und Österreich. METAL HAMMER präsentiert!

>> mehr Infos zur Tournee

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Dogma Tournee 2026

Nach einem Sommer voller ausverkaufter Clubshows und beeindruckender Festival-Auftritte haben die provokanten Nonnen Dogma ihre „Time To Be Free“-Europatournee für 2026 angekündigt. Das Hard Rock-Quintett wird außerdem Lord Of The Lost auf deren Europatournee 2026 supporten.

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Machine Head – An Evening With… Tour 2026

Die Thrash Metal-Giganten Machine Head kommen im April/Mai 2026 für acht intensive Shows nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

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Rock in Rautheim 2026

Deutschlands lautestes Inklusions-Festival findet wieder in der Nähe von Braunschweig statt. Das Open Air mit Orden Ogan, Feuerschwanz und vielen weiteren ist ausverkauft!

>> mehr über Rock in Rautheim im METAL HAMMER Podcast

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Subway To Sally – „NACKT III – Lügen & Legenden“-Tour 2026

Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war „Nackt“ mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

>> alle Infos, Daten und Tickets zur Tournee

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