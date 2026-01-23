Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war „Nackt“ mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

2006 begann dieses Kapitel, 2010 wurde es mit „Nackt II“ fortgeschrieben – nun ist die Zeit reif für eine neue Runde, denn aller guten Dinge sind nackt drei: 2026 kehrt die Potsdamer Band mit „Nackt III – Lügen & Legenden“ zurück auf die Akustik-Bühnen und taucht dabei tief in die eigene Geschichte ein. Wehmütig, durchgeknallt, verspielt und virtuos – Subway To Sally zeigen sich einmal mehr von einer anderen Seite.

Lügen & Legenden live

Der Titel spielt auf die Mythen an, die sich in 35 Jahren Bandgeschichte angesammelt haben. Was ist wahr, was erfunden? Welche Geschichten wurden ausgeschmückt, welche Lügen sind längst selbst zu Legenden geworden? Subway To Sally nehmen diese Fragen zum Anlass für eine Show, die mit Augenzwinkern Erinnerungen aufleben lässt, Altes neu erzählt und vielleicht auch neue Gerüchte in die Welt setzt.

In intimer Atmosphäre, nah am Publikum, erwartet die Besucher ein Abend zwischen Wohnzimmer und Theaterbühne, zwischen Poesie und purer Spielfreude. „Nackt III – Lügen & Legenden“ ist eine Einladung an alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, das Leben zu feiern – und am Schluss vielleicht ein letztes Mal gemeinsam nackt zu sein.

Neue Version von Subway To Sallys ‘Feuerkind’

Für die passende Einstimmung sorgen Subway To Sally schon heute und veröffentlichen den Kultsong ‘Feuerkind’ als neue Single – neu interpretiert, reduziert und zugleich eindringlicher denn je.

‘Feuerkind’ erschien ursprünglich auf NORD NORD OST dem achten Studioalbum der Band, das 2005 auf Platz fünf der offiziellen deutschen Albumcharts einstieg. Bis heute gilt der Titel als einer der emotionalsten und intensivsten Momente im Repertoire. Er steht exemplarisch für das, was Subway To Sally seit über drei Jahrzehnten ausmacht: die Fähigkeit, Geschichten neu zu erzählen, Gefühle offenzulegen und sich immer wieder neu zu erfinden, ohne den eigenen Kern zu verlieren. Die Single ist dabei nicht nur eine Verneigung vor der eigenen Geschichte, sondern auch ein kraftvolles Zeichen für das, was kommt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

METAL HAMMER präsentiert:

Subway To Sally – „NACKT III – Lügen & Legenden“-Tour 2026

27.03. Berlin, Passionskirche (ausverkauft)

28.03. Bambergm, Hegelsaal

10.04. Hamburg, Markthalle

11.04. Erfurt, Alte Oper

12.04. Neuruppin, Kulturkirche

14.04. Aschaffenburg, Stadttheater

15.04. München, Backstage

16.04. Ludwigsburg, Scala

17.04. Kaiserslautern, Kammgarn

18.04. Hannover, Pavillon

30.04. Magdeburg, Altes Theater

01.05. Bochum, Christuskirche (ausverkauft)

02.05. Gießen, Kongresshalle

03.05. Bochum, Christuskirche (Zusatzshow)

07.05. Köln, Tanzbrunnen

08.05. Wilhelmshaven, Pumpwerk

09.05. Dresden, Alter Schlachthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.