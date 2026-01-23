Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Subway To Sally

Subway To Sally
Foto: PR, Stefan Heilemann, Heilemania. All rights reserved.
von
Subway To Sally kommen von März bis Mai 2026 auf große Akustiktournee durch Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Ein Kult kehrt zurück: Es sind zwanzig Jahre vergangen, seit Subway To Sally mit ihrer ersten „Nackt“-Tour die Regeln für Akustikkonzerte neu definiert haben. Damals wie heute war „Nackt“ mehr als nur eine Konzertreihe – es war ein emotionaler Ausnahmezustand. Von der stillsten Ballade bis zur wilden Eskalation, von bittersüßer Melancholie bis zum hemmungslosen Exzess: Die Nähe zum Publikum machte jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

2006 begann dieses Kapitel, 2010 wurde es mit „Nackt II“ fortgeschrieben – nun ist die Zeit reif für eine neue Runde, denn aller guten Dinge sind nackt drei: 2026 kehrt die Potsdamer Band mit „Nackt III – Lügen & Legenden“ zurück auf die Akustik-Bühnen und taucht dabei tief in die eigene Geschichte ein. Wehmütig, durchgeknallt, verspielt und virtuos – Subway To Sally zeigen sich einmal mehr von einer anderen Seite.

Lügen & Legenden live

Der Titel spielt auf die Mythen an, die sich in 35 Jahren Bandgeschichte angesammelt haben. Was ist wahr, was erfunden? Welche Geschichten wurden ausgeschmückt, welche Lügen sind längst selbst zu Legenden geworden? Subway To Sally nehmen diese Fragen zum Anlass für eine Show, die mit Augenzwinkern Erinnerungen aufleben lässt, Altes neu erzählt und vielleicht auch neue Gerüchte in die Welt setzt.

In intimer Atmosphäre, nah am Publikum, erwartet die Besucher ein Abend zwischen Wohnzimmer und Theaterbühne, zwischen Poesie und purer Spielfreude. „Nackt III – Lügen & Legenden“ ist eine Einladung an alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, das Leben zu feiern – und am Schluss vielleicht ein letztes Mal gemeinsam nackt zu sein.

Neue Version von Subway To Sallys ‘Feuerkind’

Für die passende Einstimmung sorgen Subway To Sally schon heute und veröffentlichen den Kultsong ‘Feuerkind’ als neue Single – neu interpretiert, reduziert und zugleich eindringlicher denn je.

‘Feuerkind’ erschien ursprünglich auf NORD NORD OST dem achten Studioalbum der Band, das 2005 auf Platz fünf der offiziellen deutschen Albumcharts einstieg. Bis heute gilt der Titel als einer der emotionalsten und intensivsten Momente im Repertoire. Er steht exemplarisch für das, was Subway To Sally seit über drei Jahrzehnten ausmacht: die Fähigkeit, Geschichten neu zu erzählen, Gefühle offenzulegen und sich immer wieder neu zu erfinden, ohne den eigenen Kern zu verlieren. Die Single ist dabei nicht nur eine Verneigung vor der eigenen Geschichte, sondern auch ein kraftvolles Zeichen für das, was kommt.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

METAL HAMMER präsentiert:

Subway To Sally – „NACKT III – Lügen & Legenden“-Tour 2026

  • 27.03. Berlin, Passionskirche (ausverkauft)
  • 28.03. Bambergm, Hegelsaal
  • 10.04. Hamburg, Markthalle
  • 11.04. Erfurt, Alte Oper
  • 12.04. Neuruppin, Kulturkirche
  • 14.04. Aschaffenburg, Stadttheater
  • 15.04. München, Backstage
  • 16.04. Ludwigsburg, Scala
  • 17.04. Kaiserslautern, Kammgarn
  • 18.04. Hannover, Pavillon
  • 30.04. Magdeburg, Altes Theater
  • 01.05. Bochum, Christuskirche (ausverkauft)
  • 02.05. Gießen, Kongresshalle
  • 03.05. Bochum, Christuskirche (Zusatzshow)
  • 07.05. Köln, Tanzbrunnen
  • 08.05. Wilhelmshaven, Pumpwerk
  • 09.05. Dresden, Alter Schlachthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Live nackt Präsentation subway to sally Tour 2026 Tournee
Prophecy Fest 2026: Alle Infos zum Festival
PF_Balver_Cave_handcoloured_1899-q
Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Sechs weitere Bands wurden bekanntgegeben.
Prophecy Fest Datum 03.09. bis 05.09.2026 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2026 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier.   Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: The 3rd And The Mortal Camerata Mediolanense Dold Vorde Ens Navn Dornenreich Empyrium Farsot Klimt 1918 Maunah Nergal & Misþyrming (perform SVENTEVITH (STORMING NEAR THE BALTIC)) Neun Welten Paragon Of Beauty Simone Salvatori Secrets Of The Moon Sleeping Pulse Spiritual Front Aaron Stainthorpe + Mark Deeks + Jo Quail Sun Of The Sleepless Tiamat Running Order   Weitere Informationen   Anfahrt…
Weiterlesen
Zur Startseite