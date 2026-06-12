Im Anschluss an die Ankündigung seiner Autobiografie ‘Hello Boys And Girls!’ geht Nicko McBrain, der legendäre Schlagzeuger von Iron Maiden, mit „An Evening With Nicko McBrain“ auf Spoken Word-Tournee. Ab dem 26. Oktober 2026 macht der Musiker in Deutschland Station und präsentiert in Frankfurt, Köln, Berlin und München einen persönlichen Abend voller Geschichten, Erinnerungen und Einblicke aus einem außergewöhnlichen Leben im Zeichen des Rock. Die Tour verbindet humorvolle Erzählkunst, Publikumsinteraktion und autobiografische Momente aus einer Karriere, die Heavy Metal Geschichte geschrieben hat.

Mit ‘Hello Boys And Girls!’ öffnet Nicko McBrain nun ein neues Kapitel. Die Autobiografie erscheint international am 22. Oktober 2026 und ab dem 28. Oktober vom Heyne Verlag in deutscher Fassung und bildet den inhaltlichen Ausgangspunkt der Tour. McBrain blickt darin auf prägende Momente zurück: seine Anfänge am Schlagzeug, die Jahre mit Iron Maiden, humorvolle Backstage-Geschichten, persönliche Herausforderungen, seine Erholung nach einem beinahe karrierebeendenden Schlaganfall, seinen Glauben sowie seine Leidenschaft für Oldtimer und Gastronomie.

Nicko McBrain hat eine Menge Geschichten zu erzählen

Nicko McBrain sagt dazu: „Es war eine große Ehre, meine ganz eigene Autobiografie zu schreiben und die Möglichkeit zu haben, in Erinnerungen zu schwelgen und all die Erlebnisse noch einmal zu durchleben, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, und mich dahin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und ich bin begeistert und erfreut, diese Geschichten nun auf Tournee zu nehmen und sie alle mit euch zu teilen. Ich fühle mich wahrhaft gesegnet, euch alle noch in diesem Jahr persönlich mit Hello Boys And Girls begrüßen zu dürfen. Wir werden eine Menge Spaß zusammen haben, also kommt und verbringt einen großartigen Abend mit mir. Ich habe eine MENGE Geschichten, die ich euch erzählen will!“

Teils Stand up, teils Gesprächsabend und getragen von Nicko McBrains unverwechselbar offener, charismatischer Art entsteht ein persönlicher Blick auf eines der außergewöhnlichsten Leben des Heavy Metal. Ein Konzert- und Erzähl-Highlight, das es nicht zu verpassen gilt.

METAL HAMMER präsentiert:

An Evening With Nicko McBrain

26.10. Frankfurt, Alte Oper

27.10. Köln, Theater am Tanzbrunnen

29.10. Berlin, Passionskirche

30.10. München, Backstage Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 18.06., 10 Uhr)

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