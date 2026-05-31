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Die stärksten Metal-Tourneen im Juni – präsentiert von METAL HAMMER

Iron Maiden, Stuttgart, Cannstatter Wasen, 09.07.2022
Iron Maiden, Stuttgart, Cannstatter Wasen, 09.07.2022
Foto: (c) Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Iron Maiden, Mastodon, Böhse Onkelz u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Juni 2026. Termine und Tickets!
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Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Mai 2026 – präsentiert von METAL HAMMER.

Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop.

METAL HAMMER präsentiert: Iron Maiden live 2026

In Deutschland können sich Fans auf eine exklusive Headlinershow von Iron Maiden am 02.06.2026 in der Heinz von Heiden Arena in Hannover freuen. Dort werden die britischen Heavy-Metal-Legenden vor 45.000 Zuschauern ihr 50. Band-Jubiläum auf der nächsten Etappe einer Tour feiern, die schon jetzt als ihre spektakulärste jemals gilt.

Iron-Maiden-Dive-Bar

>> alle weiteren Infos, Termine und Tickets

Böhse Onkelz auf Tourne 2026 – präsentiert von METAL HAMMER

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch.

Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

>> mehr Infos, alle Termine und Tickets

Boehse-Onkelz-Tour-2026

Mastodon live in Deutschland 2026

Mastodon haben über zwei Jahrzehnte lang Heavy Music neu definiert mit einem Sound, der sowohl technisch furchtlos als auch emotional gewaltig ist. Mit mehreren Grammy Award-Nominierungen, von der Kritik gefeierten Alben wie LEVIATHAN, CRACK THE SKYE, THE HUNTER, EMPEROR OF SAND oder HUSHED AND GRIM sowie dem Ruf als eine der kraftvollsten Livebands des Planeten verschieben Mastodon weiterhin kreative und klangliche Grenzen.

Die Europa-Tour im Sommer 2026 wird die Band auf Festival-Bühnen und bei eigenen Headlineshows in ganz Europa und Großbritannien erleben lassen

>> Termine, Tickets und Infos

Social Distortion – Tour 2026

Social Distortion haben angekündigt, dass sie im Sommer 2026 für eine Reihe von Terminen nach Europa und Großbritannien zurückkehren.

Social-Distortion_Tour-2026

>> mehr Infos, Tourdaten und Konzertkarten

Rockharz 2026

Das Festival mit Helloween, Alice Cooper, Kreator, Feuerschwanz, Black Label Society, Paradise Lost u.v.a war bereits drei Tage nach der 2025er-Edition ausverkauft!

>> alle Infos zum Rockharz 2026


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Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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