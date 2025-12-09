Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Social Distortion

Social-Distortion_Photo_Epitaph_Quelle_WME
Foto: PR, Epitaph Records. All rights reserved.
von
Social Distortion haben angekündigt, dass sie im Sommer 2026 für eine Reihe von Terminen nach Europa und Großbritannien zurückkehren.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die Social Distortion-Tournee beginnt am 3. Juni in Oslo, Norwegen, im Sentrum Scene und bringt den charakteristischen Sound und das beliebte Repertoire der Band auf Bühnen in Schweden, Deutschland, Tschechien, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Dänemark und den Benelux-Ländern, wo sie ihr bleibendes Vermächtnis und ihren Einfluss auf die Punk Rock-Bewegung unter Beweis stellen werden.

Social Distortion wurde als rebellische Teenager-Punk-Band im Arbeitervorort Fullerton in Kalifornien gegründet und überstand ihre turbulente Jugend, um einen unbestreitbar ehrlichen und feurigen Rock’n’Roll zu entwickeln, der Outlaw Country, klassischen Siebziger Jahre-Punk und ursprünglichen Blues vereinte. Sieben Studioalben und unzählige mitreißende Liveshows haben der Band eine treue weltweite Fan-Gemeinde und einen Katalog zeitloser Hymnen wie ‘Story Of My Life’, ‘Ball And Chain’, ‘Prison Bound’ und viele mehr eingebracht. Das letzte Album der Band, HARD TIMES AND NURSERY RHYMES, stieg auf Platz 4 der Billboard 200 ein und erreichte in Deutschland eine Top 3-Platzierung. 2023 feierten sie ihr 45. Band-Jubiläum.

Social-Distortion_Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Social Distortion – Tour 2026

  • 09.06. Berlin, Columbiahalle
  • 30.06. Hamburg, Docks

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Berlin Hamburg Live Präsentation Social Distortion Tour 2026 Tournee
Die stärksten Metal-Tourneen im Dezember – präsentiert von METAL HAMMER
Doro
In Extremo, Böhse Onkelz, Subway To Sally, Doro u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Dezember 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Dezember 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive vieler aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Böhse Onkelz „Hier sind die Onkelz“-Tour  + Smash Into Pieces 2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen. >> Termine und Tickets -- Callejon + Rising Insane + Akuma Six Callejon legen in neuer Besetzung los! >> Tickets und Tour-Dates -- Doro live 2025 Metal-Queen Doro Pesch ruft zum Jahresausklang im Dezember nochmals…
Weiterlesen
Zur Startseite