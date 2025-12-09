Die Social Distortion-Tournee beginnt am 3. Juni in Oslo, Norwegen, im Sentrum Scene und bringt den charakteristischen Sound und das beliebte Repertoire der Band auf Bühnen in Schweden, Deutschland, Tschechien, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Dänemark und den Benelux-Ländern, wo sie ihr bleibendes Vermächtnis und ihren Einfluss auf die Punk Rock-Bewegung unter Beweis stellen werden.

Social Distortion wurde als rebellische Teenager-Punk-Band im Arbeitervorort Fullerton in Kalifornien gegründet und überstand ihre turbulente Jugend, um einen unbestreitbar ehrlichen und feurigen Rock’n’Roll zu entwickeln, der Outlaw Country, klassischen Siebziger Jahre-Punk und ursprünglichen Blues vereinte. Sieben Studioalben und unzählige mitreißende Liveshows haben der Band eine treue weltweite Fan-Gemeinde und einen Katalog zeitloser Hymnen wie ‘Story Of My Life’, ‘Ball And Chain’, ‘Prison Bound’ und viele mehr eingebracht. Das letzte Album der Band, HARD TIMES AND NURSERY RHYMES, stieg auf Platz 4 der Billboard 200 ein und erreichte in Deutschland eine Top 3-Platzierung. 2023 feierten sie ihr 45. Band-Jubiläum.

METAL HAMMER präsentiert:

Social Distortion – Tour 2026

09.06. Berlin, Columbiahalle

30.06. Hamburg, Docks

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.