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METAL HAMMER Podcast Folge 133 mit Alex Scholpp / Guitar Camp

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Foto: Alex Scholpp. All rights reserved.
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Krankheitsfälle rund um Kiss, Coal Chamber und Gwar. Sepulturas Zukunft. Album der Woche von Venom. Interview mit Alex Scholpp u.a.
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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Die Video-Tutorial-Reihe METAL HAMMER Guitar Camp startet in die vierte Staffel! METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler im Interview mit Host Alex Scholpp (Gitarrist bei Tarja, Sinner, Tieflader und Al9x1).

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 8.5.2026. Dann im Interview: Fateful Finality! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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