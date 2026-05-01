Back In Black – das Metal-Update

Ärger um Konzertabsage von Elli Berlin

Krankheitsfälle rund um Kiss, Coal Chamber und Gwar

Doro Pesch trauert

Riverside lösen sich auf

Wie steht es um Sepulturas Zukunft?

Live To Win – die Verlosung

Gewinnt Tickets für ein Sepultura-Konzert!

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Disillusion vs. The Colour Out Of Space

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Venom INTO OBLIVION

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Die Video-Tutorial-Reihe METAL HAMMER Guitar Camp startet in die vierte Staffel! METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler im Interview mit Host Alex Scholpp (Gitarrist bei Tarja, Sinner, Tieflader und Al9x1).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Simplecast Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 8.5.2026. Dann im Interview: Fateful Finality! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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