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METAL HAMMER Podcast Folge 135 mit Arroganz

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Foto: PR, Alexander Volkmer. All rights reserved.
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Slipknots Clown steht Herz-OP bevor. Dave Ingram muss Benediction verlassen. Dimmu Borgir für Sammler! Album der Woche von Crown Lands. Interview mit Arroganz u.a.
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Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Arroganz veröffentlichen ihr neues Album DEATH DOOM PUNKS. METAL HAMMER-Autor Tom Lubowski im Gespräch mit Sänger und Bassist „-K-“.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 22.5.2026. Dann im Interview: Hysterese! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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Die METAL HAMMER-Juniausgabe 2026: Dimmu Borgir, Devin Townsend u.a.
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In der Titel-Story der METAL HAMMER-Juniausgabe erfahrt ihr alles über das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING inklusive weltexklusiver Vinyl-7".
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