Bathory ziehen keine Laufkundschaft an, sondern flexible Kenner. TWILIGHT OF THE GODS (1991) gehört für viele von ihnen zu den Alben, die man nicht einfach konsumiert, sondern über lange Zeit mit sich herumträgt. 35 Jahre nach seinem Erscheinen hat es nichts von dieser stillen Beharrlichkeit verloren – und genau das macht den Reiz aus.

Vom Black Metal‑Ursprung zum epischen Nordlicht

Bathorys Weg in die Neunziger war ein radikaler Bruch mit der eigenen Frühphase. Nach BLOOD FIRE DEATH (1988) war klar, dass Quorthon nicht mehr in der rohen Raserei des frühen Black Metal verharren wollte. HAMMERHEART (1990) öffnete die Tür zu etwas Neuem: ein Klang, der sich nicht mehr an satanischen Provokationen abarbeitete, sondern an Mythen, Landschaften, Geschichten. TWILIGHT OF THE GODS führte diesen Schritt weiter – und vollzog ihn endgültig.

Das Album ist langsamer, akustischer, breiter. Ein Werk, das sich Zeit nimmt, das atmet. Doom‑Schwere trifft auf klassische Anleihen, progressive Spannungen und die eigentümliche nordische Melancholie, die Bathory erst zu Bathory macht. Quorthon kontrolliert hier alles: Gitarren, Bass, Keyboards, Schlagzeug‑Programming, Produktion. Die Chöre, die er sich selbst schichtet, klingen nicht mehr wie Mehrspurtechnik, sondern wie ein eigener Organismus. Und doch bleibt spürbar, dass Börje „The Boss“ Forsberg als Produzent und Engineer die nötige Erdung mitbrachte, damit diese Vision überhaupt so klar Gestalt annehmen konnte.

Ein Opener wie ein Sturm

Der Einstieg ist ein Statement. ‘Prologue/Twilight Of The Gods/Epilogue’ beginnt mit Wind, Natur, akustischer Gitarre – und schlägt dann um in ein überwältigendes Donnern. Die akustischen Linien bleiben hörbar, als würden sie die schweren Gitarren erden. Die langen Spannungsbögen, die Wechsel, die Stimmen: Hier zeigt sich ein Musiker, der nicht improvisiert, sondern komponiert. Quorthon selbst sagte später, dass er die Leads diesmal geübt und arrangiert habe – und man hört es.

Götter, Blut und Selbstbestimmung

‘Through Blood By Thunder’ und ‘Blood And Iron’ greifen die musikalische Dramaturgie des Openers auf. Akustik und Elektrik wechseln sich ab, ohne jemals gegeneinander zu arbeiten. Die Themen sind groß: Götter, Schicksal, Selbstbestimmung. Quorthon zeichnet ein Weltbild, in dem der Mensch nicht Objekt göttlicher Launen ist, sondern sein eigener Schmied. ‘Blood And Iron’ beginnt mit zarten Saiten, bevor die Härte einsetzt und die Erzählung in eine Schlacht kippt – ein kleiner Mythos im Song-Format.

Ein Werk, das ein (oder zwei?) Genre definierte

Um TWILIGHT OF THE GODS zu verstehen, muss man sehen, welche tektonischen Verschiebungen Bathory überhaupt ausgelöst hat. Aus der frühen, rohen Phase entstand zunächst jener embryonale Black Metal, der später von Bands wie Mayhem, Celtic Frost oder Venom weitergeführt wurde. Doch schon mit BLOOD FIRE DEATH begann Quorthon, diese Härte aufzubrechen und in etwas Größeres zu überführen: eine epische, erzählerische Form, die Mythen, Naturbilder und nordische Symbolik in den Mittelpunkt stellte. Genau daraus formte sich der Viking Metal, der spätestens mit HAMMERHEART klar umrissen wurde und auf TWILIGHT OF THE GODS seine endgültige Gestalt fand. Die Mischung aus doomiger Schwere, akustischen Spannungsbögen, choralen Stimmen und klassisch anmutenden Motiven markiert den Punkt, an dem Bathory nicht nur ein Genre verließ, sondern zwei neue definierte – und das mit einer Konsequenz, die bis heute nachhallt.

TWILIGHT OF THE GODS ist die Verdichtung all dessen, was Quorthon seit BLOOD FIRE DEATH ausprobierte. Ein Werk, das Viking Metal eine Seele gab. Wer sich für diese Musik interessiert, kommt an diesem Album nicht vorbei. Und wer Bathory verstehen will, muss hier genau hingucken. Quorthon schuf sich seine eigene Welt, und TWILIGHT OF THE GODS ist ein vitales Stück davon.

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