METAL HAMMER: Attila und Necrobutcher, das Thema Tod begleitet Mayhem seit den Anfängen: gewalttätig und Gore-lastig (DEATHCRUSH, 1987), satanisch und okkult (DE MYSTERIIS DOM SATHANAS, 1994), kriegerisch (GRAND DECLARATION OF WAR, 2000), philosophisch (CHIMERA, 2004) oder introspektiv (ORDO AD CHAO, 2007). Kann LITURGY OF DEATH als Zusammenfassung dieser Perspektiven verstanden werden?

Attila Csihar: In gewisser Weise schon.

Necrobutcher: Mayhem hatten im Lauf ihrer ­Karriere unterschiedliche Songwriter. DEATHCRUSH habe ich geschrieben. Deads (Gesang, 1988-1991 – Anm.d.A.) Lyrics waren sehr von Tod und Jenseitsvorstellungen geprägt. Maniac (1986-1987; 1994-2004 – Anm.d.A.) ließ sich von Friedrich Nietzsche, später von apokalyptischer Literatur inspirieren. Und Attila thematisiert häufig übernatürliche Phänomene. Jeder hatte eine andere Herangehensweise.

„Mayhem sind ein Zustand, kein Ziel.“

Attila: LITURGY OF DEATH ist kein Rückblick, sondern eine Weiterführung. Es geht weniger darum, unsere Geschichte zusammenzufassen, als vielmehr, die Essenz unserer Auseinandersetzung mit Leben und Tod zu manifestieren.

MH: War die Marschrichtung für LITURGY OF DEATH damit vorgegeben?

Necrobutcher: Wenn man sehr jung anfängt, ergibt sich der Weg oft erst beim Laufen. Wir befanden uns auf einer Reise, ohne zu wissen, wohin sie führen würde.

MH: Wisst ihr das inzwischen?

Necrobutcher: Mayhem sind ein Zustand, kein Ziel. Wir arbeiten nicht auf eine bestimmte Form hin, sondern öffnen ideelle Räume.

MH: Inwiefern?

Attila: Mayhem können rituell, spirituell, aggressiv oder philosophisch sein. Oft sogar alles zugleich. Und auf LITURGY OF DEATH so intensiv wie nie zuvor. Mich interessiert, was hinter der Wahrnehmung liegt, und ich versuche, diese Ebenen greifbar zu machen.

„Ich spürte Deads Anwesenheit so stark wie nie zuvor.“

MH: Du hast mal erwähnt, bei Konzerten die Geister von Dead und Euronymous zu beschwören. Sind das die metaphysischen Wahrheiten, von denen du sprichst?

Attila: (ernst) Unter anderem. Es ist für mich nicht ungewöhnlich, auf diese Weise mit Verstorbenen zu kommunizieren. Als wir 2022 LIVE IN LEIPZIG (Live-Album; 1990 aufgenommen, 1993 erschienen – Anm.d.A.) erneut aufführten, spürte ich Deads Anwesenheit so stark wie nie zuvor. Doch wir wollen uns nicht wiederholen, selbst wenn uns frühere Band-Mitglieder inspirieren.

