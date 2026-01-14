Toggle menu

Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2026: Megadeth, Soen u.a.

In der Titel-Story der Februarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem Megadeth-Abschied. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 ab dem 16.01.2026 am Kiosk

Megadeth

Aus, Schluss, vorbei – oder doch noch lange nicht? Mit MEGADETH veröffentlichen Dave Mustaine und Co. das vermutlich letzte Studioalbum aus dem Hause Megadeth. Provokant wie eh und je, aber auch nahbar und verletzlich zeigt sich der US-Amerikaner im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Kessler, das vom ‘Ride The Lightning’-Cover über gesundheitliche Probleme bis hin zur Frage nach dem wirklich letzten Konzert der Thrash-Legenden alle möglichen Themen streift. Lest selbst!

Soen

Mit RELIANCE gewinnen Soen unseren Soundcheck. Katrin Riedl reiste für eine exklusive Homestory nach Stockholm.

David Bowie im Metal

Helen Lindenmann und Tom Lubowski analysieren in ihrem Special den Einfluss, den David Bowie auf Metal ausübte.

Poppy

Die US-amerikanische Durchstarterin Poppy stand uns Rede und Antwort über ihr neues Werk EMPTY HANDS.

METAL HAMMER PARADISE

Was unser Team beim diesjährigen Indoor-Festival am Weissenhäuser Strand erlebt hat, erfahrt ihr im Nachbericht.

Live

Böhse Onkelz, Die Apokalyptischen Reiter, Ice Nine Kills, W:O:A Holy Night, Cradle Of Filth, Bad Omens, Doro, Callejon, Blind Guardian.

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 302 mit Powerwolf, Mayhem, Visions Of Atlantis & Warkings, Gaerea, Seven Blood, Heaven.exe + 2 Poster.

Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 ab dem 16.01.2026 am Kiosk


Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER.

Megadeth: ‘Behind The Mask’-Film zum neuem Album im Kino
Megadeth 2025
Megadeth laden am Tag der Veröffentlichung ihres letztes Album zu einer Dokumentation über die Band in die Kinos dieser Welt.
Megadeth stellen sich breit auf, was ihr Band-betiteltes Abschiedsalbum angeht, welches am 23. Januar 2026 auf die Märkte dieser Welt kommt. So kommt am selben Tag auch eine Dokumentation über Dave Mustaine und Co. in die Lichtspielhäuser dieser Welt. Mit Unterstützung des Filmverleihs Trafalgar Releasing kann man sich ‘Behind The Mask’ anschauen, in dem die 40-jährige Karriere der Thrash-Metaller beleuchtet wird. Tickets für die über 1.000 Kinos weltweit gibt es ab Donnerstag, den 11. Dezember 2025 — weitere Informationen finden sich auf megadethfilm.com. Der Kreis schließt sich Der Streifen ‘Megadeth: Behind The Mask’ soll ein "cineastisches Vermächtnis-Event" werden — und…
