Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2026: Megadeth, Soen u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 ab dem 16.01.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Aus, Schluss, vorbei – oder doch noch lange nicht? Mit MEGADETH veröffentlichen Dave Mustaine und Co. das vermutlich letzte Studioalbum aus dem Hause Megadeth. Provokant wie eh und je, aber auch nahbar und verletzlich zeigt sich der US-Amerikaner im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Kessler, das vom ‘Ride The Lightning’-Cover über gesundheitliche Probleme bis hin zur Frage nach dem wirklich letzten Konzert der Thrash-Legenden alle möglichen Themen streift. Lest selbst!

Soen

Mit RELIANCE gewinnen Soen unseren Soundcheck. Katrin Riedl reiste für eine exklusive Homestory nach Stockholm.

David Bowie im Metal

Helen Lindenmann und Tom Lubowski analysieren in ihrem Special den Einfluss, den David Bowie auf Metal ausübte.

Die US-amerikanische Durchstarterin Poppy stand uns Rede und Antwort über ihr neues Werk EMPTY HANDS.

METAL HAMMER PARADISE

Was unser Team beim diesjährigen Indoor-Festival am Weissenhäuser Strand erlebt hat, erfahrt ihr im Nachbericht.

Live

Böhse Onkelz, Die Apokalyptischen Reiter, Ice Nine Kills, W:O:A Holy Night, Cradle Of Filth, Bad Omens, Doro, Callejon, Blind Guardian.

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 302 mit Powerwolf, Mayhem, Visions Of Atlantis & Warkings, Gaerea, Seven Blood, Heaven.exe + 2 Poster.

—

