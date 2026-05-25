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Letzte Grüße

Das letzte Stück auf dem Album EMOTION FACTORY RESET trägt den Titel ­‘Epilogue’, was hoffentlich kein Hinweis darauf ist, dass wir es mit dem letzten Album der Band zu tun haben. John Bush grinst. „Das ging mir auch schon durch den Kopf. Es ist nicht so angelegt, aber wir sind alle über 60. Uns ist bewusst, dass die Zeit nicht auf unserer Seite steht. Es kann immer etwas passieren, und dann wäre es ein würdiger Abschluss.

Tatsächlich stand die Musik zu dem Song und wir waren uns einig, dass er am Ende des Albums sein würde. Deshalb fiel mir das Wort Epilog ein, wie in einem Buch. Die Idee gefiel mir, also arbeitete ich sie weiter aus. Ich habe ein kleines Büchlein, in dem ich mir Worte, Sätze und Ideen, aber auch Vorschläge von anderen notiere. Wenn ich zu schreiben beginne, geht der Text manchmal in eine ganz andere Richtung, als ich ursprünglich gedacht hatte. Das überrascht mich selbst immer wieder. Auch die Zeit spielt eine Rolle.

Manche Texte ent­wickeln im Lauf der Jahrzehnte eine neue Aussage, auch das finde ich sehr spannend. Aber zurück zum Gedanken an ein letztes Album: Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das gerne in dem Bewusstsein angehen, dass es mein finales Statement ist. So wie David Bowie, der sein letztes Werk BLACKSTAR aufgenommen hatte, in dem Wissen, dass er unheilbar krank ist.

Beruhigend

Dieses Album hat eine unglaublich intensive Atmosphäre, es ist wirklich beeindruckend.“ Angst vor dem Tod hat der agile Sänger nicht unbedingt. „Künstler sterben nie ganz. Guck dir Ozzy an, über ihn werden die Menschen auch in vielen Jahren noch sprechen. Es gibt eine Hinterlassenschaft. Und das beruhigt mich irgendwie.“

Wie es John Bush beim Texten ergeht, was es mit der Kastanie auf sich hat und ob es mit dem Projekt Category 7 weitergeht, lest ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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