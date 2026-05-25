Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Wacken Open Air, 29. Juni-1. August 2026, Wacken

Ticket: ab 351 Euro

Besucher: ca. 85.000

Savatage in Wacken – das waren Zeiten, 2002: Schon damals galt das Open Air als größtes, wichtigstes und kultigstes Metal-Festival Deutschlands. Mittendrin mit 27.499 weiteren Headbangern: Erstbesucher Kessler. Schlappe 24 Jahre später: 84.999 andere (plus die zu erwartenden Streaming- und Social Media-Zuschauer) dürfen sich mit mir über die Rückkehr von Savatage auf den Heiligen Acker freuen – vielleicht ein letztes großes Aufbäumen der Band nach dem fulminanten Doppelbühnenauftritt 2015.

Und damit noch längst nicht genug: Sepultura, Running Wild und Rose Tattoo lassen sich ein (voraussichtlich) letztes Mal blicken, Judas Priest und Def Leppard halten die Traditionsfahne hoch, Arch Enemy und Nevermore wollen in neuen Line-ups überzeugen, Powerwolf, Sabaton, In Flames und Lamb Of God ihren Ruf als Stimmungsbringer verteidigen – wer da „Zu wenig Metal!“ schreit, hat den Weg zur Hauptbühne nicht gefunden. Wofür volles Verständnis herrscht: Drei weitere Hauptareale (zumeist mit zwei Bühnen) und ungezählte Nebenschauplätze werden zur gewohnten sensorischen, planerischen und podologischen Extremsituation beitragen. Noch mit reinzurechnen sind die Party am Zeltplatz, die Ausflüge ins Dorf und die Auswüchse des Wetters.

Immerhin, die redaktionseigene METAL HAMMER-Klimakröte meldet: Statistisch gesehen (nach der letztjährigen Gefahr, beim Headbangen zu havarieren) muss das Wetter zum Festival 2026 super werden! Das wäre den Machern, Fans und Bands zu wünschen: Das 35. Wacken Open Air soll zur Mega-Metal-Party werden.

METAL HAMMER ist seit sage und schreibe 24 Jahren Präsentationspartner des Festivals und will auch diesen Sommer wieder in aller Ausführlichkeit vom Feld der Träume berichten. Vieles ist seither größer geworden, voller, anders; doch wenn der geliebte Krach über die mit Zehntausenden Metalheads bevölkerten Wiesen schallt, am Horizont die Sonne orange glühend untergeht und die Getränke-Pipeline auf Hochtouren läuft, fühlt es sich Jahr um Jahr wieder an wie Nachhausekommen.

Noch mehr Festival-Tipps? In METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 lest ihr ein ausführliches Special zum Thema, das die Festival-Vorfreude noch weiter anfeuern dürfte. Neben diesen Pflichtterminen haben wir auch die Festival-Geheimtipps 2026 für euch zusammengestellt. Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

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