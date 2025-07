Endlich wieder Wacken Open Air! Das größte Metal-Festival Deutschlands findet vom 30.07. bis zum 02.08.2025 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Guns N’ Roses, Gojira, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Within Temptation, Dimmu Borgir, Machine Head, Beyond The Black, Papa Roach, August Burns Red, Destruction und unzähligen mehr.

Ganz nach dem Motto: Bring mich nach Wacken, mein Herz ist schon da!

METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Liveticker mit frischen Eindrücken vom Wacken-Acker. Ihr seid selbst im hohen Norden? Besucht unbedingt unseren METAL HAMMER-Stand im Infield neben den Hauptbühnen des Wacken Open Air, um die Redaktion zu treffen und brandneues Merchandise abzugreifen!

Via Threads berichtet die Redaktion hautnah, live und direkt vom härtesten und lautesten Acker der Welt. Folgt uns, um nicht zu verpassen, was auf dem Wacken Open Air vor sich geht! Highlights unseres Live-Threads-Tickers vom Festival bekommt ihr hier direkt geliefert. Dieser Artikel wird während des Wacken Open Air immer wieder aktualisiert. Bleibt also dran!

Das passiert jetzt gerade auf dem Wacken Open Air 2025:

In der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe findet ihr den weltweit ausführlichsten Report zum Festival: Wir berichten von den spannendsten Auftritten der besten Bands, dem bunten Wacken-Treiben drumherum und hinter den Festival-Kulissen und zeigen euch exklusive Fotos vom Wacken Open Air.findet ihr, ihr könnt das Heftoder es euch direkt im hammergünstigen Spezialabo sichern.

Der Ticker:

Den ungefilterten Wacken-Wahnsinn von METAL HAMMER lest ihr live auf Threads: https://www.threads.net/@mhammer666

Trailer für das Wacken Open Air 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

