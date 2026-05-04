Nach nur zwölf Jahren der Suche werden Endseeker demnächst ihr Ende gefunden haben. 2014 von Gitarrist Jury Kowalczyk und Schlagzeuger André Kummer gegründet, vervollständigten Sänger Lennart „Lenny“ Osterhus, Bassist Torsten Eggert und Gitarrist Ben Liepelt die Band im darauffolgenden Jahr. In dieser Formation sind Endseeker bis heute aktiv – noch! Wie die Band und ihr Label jüngst bekanntgegeben haben, soll Ende 2026 Schluss sein.

Der richtige Zeitpunkt

„Wir haben mehr erreicht, als wir uns in unseren kühnsten Träumen hätten vorstellen können“, resümiert das Hamburger Quintett im dazugehörigen Statement. „Wir hatten das Glück, großartige und treue Fans zu haben und konnten unsere gesamte Karriere über in derselben Besetzung spielen. Doch nach über einem Jahrzehnt harter Arbeit und viel Zeit und Energie, die wir in diese Band investiert haben, ist es für uns an der Zeit, uns neuen Projekten zu widmen.“

Weiterhin wollen Endseeker ihre Laufbahn so beenden, wie sie begonnen hat: „Als sehr gute Freunde“ und mit einer EP. „Es fühlt sich einfach richtig an, dies jetzt zu tun, solange wir noch die Kraft haben, sowohl im Studio als auch auf der Bühne eine großartige Abschiedsperformance abzuliefern“, heißt es dazu.

Kurz vor Mitternacht

Besagte EP trägt den Titel COFFIN BORN und soll am 19. Juni via Metal Blade Records erscheinen. Die frisch veröffentlichte Single ‘Enemies Of Peace’, mit ihren „antifaschistischen Hardcore/Crust-Punk-Vibes“, liefert einen ersten Vorgeschmack auf das finale Endseeker-Werk. Generell wird thematisch noch einmal voll aus dem Kritik-Kelch geschöpft und kein Blatt zum aktuellen Weltgeschehen vor den Mund genommen.

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„Die ganze Welt dreht durch“, bemerkt die Band. „Verrückte werden zu Führern gewählt. Demokratien zerfallen oder sind in großer Gefahr. Die Weltuntergangsuhr steht kurz vor Mitternacht.“ Dabei sei der Truppe durchaus bewusst, hier und da anzuecken. Aber: „Death Metal bedeutet nicht, es allen recht zu machen oder uns selbst einzuschränken. Lieder über Zombies und Serienmörder sind cool und machen Spaß, aber wir glauben, der wahre Horror ist die Realität. Und die ist heutzutage verdammt furchterregend.“

Endseeker live 2026

Bevor der letzte Vorhang zum Ende dieses Jahres fällt, stehen noch ein paar Festival-Termine und im November eine gemeinsame Tournee mit Milking The Goatmachine an.

10.07. Königsee, M.U.R. Open Air

11.07. Laberweinting, Pure Fucking Metal FestEvil

24.07. Osterholz-Scharmbeck, Burning Q

06.11. Erfurt, Club From Hell

07.11. Weiher, Live Music Hall

13.11. Oberhausen, Helvetic

14.11. Berlin, Urban Spree

27.11. Cham, LA Cham

28.11. München, Backstage

12.12. Hamburg, Knust (mit Stillbirth, Slaughterday)

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