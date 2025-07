Endlich ist die Running Order des Wacken Open Air 2025 bekannt. Es darf gepuzzelt werden, wann man vor welcher der zehn Bühnen des größten Metal-Festivals der Republik stehen und headbangen möchte – und natürlich beschwert, dass die Lieblings-Bands alle gleichzeitig spielen. Alles wie immer – doch eine Besonderheit fällt dieses Jahr auf.

Am Donnerstag, 31.7.2025 spielen nur drei Bands auf der „Harder“-Stage, also auf einer der beiden großen Hauptbühnen. Wie immer wird diese Bühne eröffnet von der Wacken-Kult-Band Skyline, gefolgt von einer 45-Jahre-Show von Grave Digger und dem Mega-Headliner Guns N’ Roses. Und dieser spielt … von 20:30 Uhr bis Mitternacht!?

Die Spielzeit von Guns N’ Roses auf dem Wacken Open Air

Tatsächlich haben Guns N’ Roses auf dem Wacken Open Air 2025 laut Running Order eine Spielzeit von 3,5 Stunden. Das ist enorm. Was hat es damit auf sich?

Tatsächlich sind Guns N’ Roses bekannt dafür, besonders ausladende Shows zu spielen. Egal, ob auf eigenen Stadionkonzerten oder Festivals: In der Regel muss man sich bei Axl Rose, Slash und Co. auf eine Konzertdauer von rund drei Stunden einstellen. Wer die Rock-Giganten in den vergangenen Jahren gesehen hat, kann dies bezeugen; auch die aufgezeichneten Setlists auf setlist.fm (siehe unten) sprechen eine deutliche Sprache bezüglich der Länge.

Jedoch: Die auf der Wacken-Running Order freigehaltenen dreieinhalb Stunden wirken selbst für Guns N’ Roses-Verhältnisse sehr lang. Gut möglich, dass hier eine gewisse Gleitzeit mit eingeplant wurde: Vielleicht beginnt der Auftritt aus technischen Gründen oder wegen Wetterkapriolen (wie etwa beim Copenhell 2023 geschehen) etwas später – wegen derlei möchte man die Show nicht kürzen müssen, also lieber etwas Puffer einplanen. Andernfalls endet das Konzert womöglich auch nicht Punkt Mitternacht, sondern ein Stück früher.

Und was darf man erwarten während der rund drei Stunden Guns N’ Roses in Wacken? Konzertberichte und Setlist.fm verraten, dass die Setlist von Guns N’ Roses von Konzert zu Konzert durchaus ein wenig variieren kann. Gesetzt sind aber die großen Hits wie ‘Paradise City’ und ‘November Rain’, ‘Mr. Brownstone’ und ‘Knocking On Heaven’s Door’. Vor allem APPETITE FOR DESTRUCTION dürfte als ausführlich auszuschöpfende Quelle an Rock-Meilensteinen herhalten, ebenso wie die beiden USE YOUR ILLUSION-Alben. Aber auch Stücke vom immer noch aktuellen Album CHINESE DEMOCRACY sind zu erwarten, beispielsweise der Titelsong oder ‘Catcher In The Rye’.

Guns N’ Roses: Eine mögliche Wacken-Setlist

Ein Beispiel: So sah die Setlist von Guns N’ Roses am 23.6.2025 in Birmingham mit 32 Songs und rund drei Stunden Spielzeit aus!

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Mr. Brownstone

Live and Let Die (Wings cover)

Chinese Democracy

Pretty Tied Up

Out ta Get Me

Slither (Velvet Revolver cover)

Absurd

Estranged

You Could Be Mine

Coma

Hard Skool

Reckless Life

Knockin‘ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

Double Talkin‘ Jive

Civil War

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover) (Duff McKagan on vocals)

Catcher in the Rye

Slash Guitar Solo

Sweet Child o‘ Mine

It’s So Easy

Perhaps

November Rain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Patience

Rocket Queen

Better

Down on the Farm (UK Subs cover)

Nightrain

Paradise City

Ob nun also zweieinhalb, drei oder dreieinhalb Stunden, und egal wie gut bei Stimme Axl Rose an jenem Abend sein mag: Guns N’ Roses auf dem Wacken Open Air wird eine große, einmalige und auf alle Fälle legendäre Show!

Die aktuelle Besetzung von Guns N‘ Roses besteht aus den langjährigen Mitgliedern Axl Rose (Gesang), Slash (Leadgitarre), Duff McKagan (Bass) und Dizzy Reed (Keyboard, Percussion). Dazu stehen Richard Fortus (Rhythmusgitarre), Melissa Reese (Keyboard) und Isaac Carpenter (Schlagzeug) als Bandmitgleider auf der Bühne.

