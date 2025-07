Wacken Open Air 2025: Die Running Order ist da!

Keine 20 Tage vor dem Festival wurde der Wunsch der Metalheads erfüllt: Das Wacken Open Air (30.7.-2.8.2025) hat seine Running Order veröffentlicht. Die Freude ist groß – ein bisschen gemeckert wird eh immer.

Nicht erschrecken: Die ersten Einträge der Running Order stehen schon für Sonntag, den 27.7.2025. Ihr habt euch nicht in der Woche geirrt – es handelt sich um das beginnende musikalische Nebenprogramm für die zahlreichen Frühanreisenden. Bespielt wird hier der Landgasthof („LGH Clubstage“) und die kleine „Welcome To The Jungle“-Bühne; an den Folgetagen kommt die „Wasteland“-Stage hinzu.

Am Mittwoch 30.7. geht es dann richtig los, vor allem mit der Eröffnung der großen „Faster“- und drittgrößten „Louder“-Bühne. Auf letzterer spielen wie in den vergangenen Jahren am Mittwoch ausnahmslos Bands mit Frontfrau – ein starkes Zeichen. Während W.E.T.- und Headbangers-Stage vor allem (aber nicht nur) Platz für den internationalen Metal Battle-Newcomerwettbewerb bieten, geht es auf der „Faster“-Bühne im Infield mit Saltatio Mortis Beyond The Black und anderen zur Sache. Lediglich die „Harder“-Bühne ruht am Mittwoch noch.

Erst am Donnerstag gibt es das volle Wacken-Programm inklusive voll bespieltem Infield – Skyline eröffnen traditionell die „Harder“-Stage, auf der später dreieinhalb (!) Stunden für Guns N’ Roses reserviert sind.

Endlich kann jeder Besuchende seine individuelle Running Order zusammenstellen – dringend nötig bei dem vollen Programm, vielen Bühnen und teils weiten Wegen. Ganz zufrieden kann man natürlich nie alle machen; auf Facebook drücken manche Fans ihren Ärger über unvermeidbare Überschneidungen aus:

King diamond and machine head at the same time really????

Within Temptation and SOEN at the same time

Warkings vs Majestica with 5 or 6 powermetal bands in the hole festival its a really sad choice…

Nooooooo…… Gojira and Exhorder at the same time…

So oder so: über zu wenig Metal kann sich auch 2025 in Wacken niemand beschweren!

Die komplette Übersicht über alle zehn Bühnen des Wacken Open Air 2025 findet ihr auf der Website des Festivals. Eine druckbare PDF-Version soll folgen; in der App sind die Daten bereits eingepflegt.

Alle Infos zum Wacken Open Air 2025 hat METAL HAMMER für euch im ständig aktualisierten Übersichts-Artikel zusammengetragen.

