Wacken auf Vinyl: Exklusiver Dimmu Borgir-Konzertmitschnitt

Epische Wacken-Momente, jetzt für euren Plattenteller! Dimmu Borgirs monumentaler Auftritt auf der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 wird auf Vinyl gebannt: Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 bekommt ihr die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ auf 7″.

Begleitet wird die Schallplatte (inklusive des brandneuen Songs ‘The Qryptfarer’) von einer umfangreichen Dimmu Borgir-Titel-Story.

Jetzt zugreifen und die Aufzeichnung vom Wacken Open Air 2025 exklusiv sichern unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir 🤘

Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. METAL HAMMER zelebriert das erste Album der Norweger seit acht Jahren mit dieser exklusiven Vinyl-Single.

Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht! Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 15.05.2026. Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single