Wacken auf Vinyl: Exklusiver Dimmu Borgir-Konzertmitschnitt

Auch interessant
Epische Wacken-Momente, jetzt für euren Plattenteller! Dimmu Borgirs monumentaler Auftritt auf der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 wird auf Vinyl gebannt: Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 bekommt ihr die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ auf 7″.
Begleitet wird die Schallplatte (inklusive des brandneuen Songs ‘The Qryptfarer’) von einer umfangreichen Dimmu Borgir-Titel-Story.
Jetzt zugreifen und die Aufzeichnung vom Wacken Open Air 2025 exklusiv sichern unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir 🤘
Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!
Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. METAL HAMMER zelebriert das erste Album der Norweger seit acht Jahren mit dieser exklusiven Vinyl-Single.
Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!
Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir
Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 15.05.2026.
Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single
Versand ab 15.05.2026
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.