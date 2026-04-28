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Wacken auf Vinyl: Exklusiver Dimmu Borgir-Konzertmitschnitt

Wacken 2025
Wacken 2025
Foto: (c) WOA Festival GmbH. All rights reserved.
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Die mächtige Aufnahme des Dimmu Borgir-Klassikers ‘Mourning Palace’ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf 7".
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Epische Wacken-Momente, jetzt für euren Plattenteller! Dimmu Borgirs monumentaler Auftritt auf der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 wird auf Vinyl gebannt: Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 bekommt ihr die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ auf 7″.

Begleitet wird die Schallplatte (inklusive des brandneuen Songs ‘The Qryptfarer’) von einer umfangreichen Dimmu Borgir-Titel-Story.

Jetzt zugreifen und die Aufzeichnung vom Wacken Open Air 2025 exklusiv sichern unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir 🤘

DimmuBorgir_Vinyl-hoch

Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. METAL HAMMER zelebriert das erste Album der Norweger seit acht Jahren mit dieser exklusiven Vinyl-Single.

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Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single

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