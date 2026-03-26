Dimmu Borgir bringen mit GRAND SERPENT RISING ihr erstes Album seit ganzen acht Jahren heraus. Die neue Platte erscheint schon am 22. Mai über Nuclear Blast und enthält 13 brandneue Lieder der Symphonic Black Metal-Formation. Eines davon, ‘Ulvgjeld & Blodsodel’, liefert die Band gleich mitsamt Musikvideo dazu, welches wir euch weiter unten im Artikel zeigen.

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Das Vermächtnis Dimmu Borgirs

Sänger Shagrath sagt über das neue Album: „Ich finde, wir haben uns musikalisch selbst übertroffen. Es war ein langer und fordernder Prozess, aber zu sehen, wie sich alles zusammenfügt, macht es das alles wert. GRAND SERPENT RISING reflektiert jede Dimmu Borgir-Ära. Das Album spiegelt alle Phasen des Vermächtnisses von Dimmu Borgir wieder. Ich glaube daran, dass unsere Fans das erkennen und darin etwas finden, das sie wirklich anspricht.“

Der Albumtitel THE GRAND SERPENT hat für die Band eine besondere Bedeutung, wie Gitarrist Silenoz ausführt: „Er passt perfekt. Dimmu Borgir sind im Großen und Ganzen ein Leviathan von einer Band, und wir erheben uns erneut. Während die Schlange für viele das Böse symbolisiert, bedeutet sie für uns Erneuerung, Wachstum, Wissen und Befreiung. Wir häuten uns sozusagen. Außerdem wurde das Album im Februar 2026 fertiggestellt, als auch das Jahr der Schlage zu Ende ging.“

Videoclip zu ‘Ulvgjeld & Blodsodel’ von Dimmu Borgir

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Aufgenommen wurde das Werk im schwedischen Göteborg, gemeinsam mit Produzent Fredrik Nordström, der mit Dimmu Borgir schon an PURITANICAL EUPHORIC MISANTHROPIA (2001) und DEATH CULT ARMAGEDDON (2003) arbeitete.

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