Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dimmu Borgir: Arbeiten am neuen Album sind abgeschlossen

Dimmu Borgir
Silenoz, Dimmu Borgir @ Summer Breeze 2025, 13.8.2025
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Die Studioarbeit für das neue Album von Dimmu Borgir ist anscheinend abgeschlossen. Das vermeldet zumindest Produzent Fredrik Nordström.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Ende letzten Jahres gaben Dimmu Borgir bekannt, dass sie an einem neuen Album werkeln. Sehr zu Freude der Fans, schließlich liegt letzte Werk EONIAN inzwischen sieben Jahre zurück. Zwischen den Studioeinheiten nahmen die Symphonic Black-Metaller noch den Festival-Sommer mit. Bei diesjährigen Wacken Open Air erklärte Gitarrist Silenoz gegenüber Paolo Phoenix : „Es ist immer diese Zeit, in der man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie fertig.“

Ende und Anfang einer Reise

Nun scheint die Band losgelassen zu haben, denn das Album ist offenbar fertig. Für das neue Material taten sich die Norweger wieder Produzent Fredrik Nordström zusammen. Dieser postete jüngst ein Foto aus dem Studio, auf dem er, Silenoz und Sänger Shagrath zu sehen sind. Nordström schreibt dazu: „Aufnahmen, Mix und Mastering des Albums von Dimmu Borgir sind abgeschlossen. Was für eine fantastische Reise. Es hat so viel Spaß gemacht und war auch eine Herausforderung. Wenn ihr die Band mögt, werdet ihr nicht enttäuscht sein.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Inspiratio Profanus
Inspiratio Profanus Für € 9,89 bei Amazon kaufen

Im Interview mit Iblis Manifestations erklärte Silenoz kürzlich, dass es ursprünglich nicht so lange hätte dauern sollen, bis neues Dimmu Borgir-Material veröffentlicht wird. „Aber großartige Songs brauchen Zeit“, gibt er zu Protokoll. Jedoch könne er selbst es kaum erwarten, die neuen Songs zu teilen und ein physisches Exemplar in den Händen zu halten. So merkt der Gitarrist und Mitbegründer an: „Ich denke, das nächste Jahr wird sehr ereignisreich für uns, denn das neue Album kommt heraus. Alles läuft nach Plan, so weit man das sagen kann.“ 

Laut Silenoz bringe es auch nichts, alle zwei Jahre ein neues Album herauszubringen. „Wenn nicht die richtige Absicht und Überzeugung dahinterstecken, wird es zwangsläufig ein Flop und Misserfolg.“ Auch das langjährige Label Nuclear Blast habe kein Problem damit, dass die Lücken zwischen den letzten Dimmu Borgir-Alben stets recht groß waren – und sind. „Sie haben uns nie gestresst oder gesagt: ,Oh, wir brauchen das Album jetzt.‘ Denn sie wissen, dass sie ein Produkt bekommen, das sie unterstützen und verkaufen können, wenn wir uns die nötige Zeit für die Musik nehmen. Sie wissen auch, dass sie unsere Kreativität nicht behindern dürfen. Und darauf bin ich auch wirklich stolz. Wir machen keine Kompromisse – egal, was die Leute denken.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Aufnahmen dimmu borgir EONIAN Fredrik Nordström neues Album Nuclear Blast Shagrath Silenoz Studio
Gojira: Neues Album fast fertig, klingt "metallischer"
Mario Duplantier mit Gojira beim Tons Of Rock 2023 in Oslo
Gojira werkeln weiter eifrig an ihrem achten Studioalbum. Laut Drummer Mario Duplantier soll es darauf wieder härter zu Sache gehen.
Gojira haben derzeit zweifelsohne einen ausgemachten Lauf. Im Rahmen dieser Erfolgswelle traten die französischen Metaller bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele vergangenes Jahr in Paris auf und staubten für den zugehörigen Song ‘Mea Culpa (Ah! Ça ira!)’ zusammen mit Opernsängerin Marina Viotti einen Grammy-Award ab. Da ihr jüngstes Studiowerk FORTITUDE schon 2021 auf die Märkte dieser Welt kam, ist es langsam, aber sicher Zeit, dass sich das Quartett an neue Musik macht. Die Suche nach dem gemeinsamen Nenner Und genau darüber sprach Schlagzeuger Mario Duplantier jüngst mit der französischen Zeitung Le Parisien. "Es ist fast fertiggestellt", macht der Gojira-Trommler den Fans Hoffnung.…
Weiterlesen
Zur Startseite