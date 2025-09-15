Ende letzten Jahres gaben Dimmu Borgir bekannt, dass sie an einem neuen Album werkeln. Sehr zu Freude der Fans, schließlich liegt letzte Werk EONIAN inzwischen sieben Jahre zurück. Zwischen den Studioeinheiten nahmen die Symphonic Black-Metaller noch den Festival-Sommer mit. Bei diesjährigen Wacken Open Air erklärte Gitarrist Silenoz gegenüber Paolo Phoenix : „Es ist immer diese Zeit, in der man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie fertig.“

Ende und Anfang einer Reise

Nun scheint die Band losgelassen zu haben, denn das Album ist offenbar fertig. Für das neue Material taten sich die Norweger wieder Produzent Fredrik Nordström zusammen. Dieser postete jüngst ein Foto aus dem Studio, auf dem er, Silenoz und Sänger Shagrath zu sehen sind. Nordström schreibt dazu: „Aufnahmen, Mix und Mastering des Albums von Dimmu Borgir sind abgeschlossen. Was für eine fantastische Reise. Es hat so viel Spaß gemacht und war auch eine Herausforderung. Wenn ihr die Band mögt, werdet ihr nicht enttäuscht sein.“

Im Interview mit Iblis Manifestations erklärte Silenoz kürzlich, dass es ursprünglich nicht so lange hätte dauern sollen, bis neues Dimmu Borgir-Material veröffentlicht wird. „Aber großartige Songs brauchen Zeit“, gibt er zu Protokoll. Jedoch könne er selbst es kaum erwarten, die neuen Songs zu teilen und ein physisches Exemplar in den Händen zu halten. So merkt der Gitarrist und Mitbegründer an: „Ich denke, das nächste Jahr wird sehr ereignisreich für uns, denn das neue Album kommt heraus. Alles läuft nach Plan, so weit man das sagen kann.“

Laut Silenoz bringe es auch nichts, alle zwei Jahre ein neues Album herauszubringen. „Wenn nicht die richtige Absicht und Überzeugung dahinterstecken, wird es zwangsläufig ein Flop und Misserfolg.“ Auch das langjährige Label Nuclear Blast habe kein Problem damit, dass die Lücken zwischen den letzten Dimmu Borgir-Alben stets recht groß waren – und sind. „Sie haben uns nie gestresst oder gesagt: ,Oh, wir brauchen das Album jetzt.‘ Denn sie wissen, dass sie ein Produkt bekommen, das sie unterstützen und verkaufen können, wenn wir uns die nötige Zeit für die Musik nehmen. Sie wissen auch, dass sie unsere Kreativität nicht behindern dürfen. Und darauf bin ich auch wirklich stolz. Wir machen keine Kompromisse – egal, was die Leute denken.“

