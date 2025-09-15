Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sharon Osbourne meldet sich erstmals seit Ozzys Tod zu Wort

Jack (l.) und Kelly (r.) nehmen ihre Mutter Sharon Osbourne beim Trauerzug am 30. Juli 2025 durch Birmingham in die Mitte
Jack (l.) und Kelly (r.) nehmen ihre Mutter Sharon Osbourne beim Trauerzug am 30. Juli 2025 durch Birmingham in die Mitte
Foto: Getty Images, Leon Neal. All rights reserved.
von
Sharon Osbourne hat sich nach dem Ableben ihres Ehemanns zuletzt verständlicherweise zurückgezogen. Nun gab es ein Lebenszeichen von ihr.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Nachdem ihr Gatte Ozzy am 22. Juli 2025 für immer eingeschlafen war, hat Sharon Osbourne im Stillen für sich getrauert. Nun hat sich die Managerin und Witwe des „Prinzen der Dunkelheit“ zum ersten Mal seitdem gerührt. So bedankte sich die 72-jährige Geschäftsfrau und Moderatorin in den Sozialen Medien bei den Fans für den überragenden Support.

Verlässliche Hilfe

„Ich habe noch immer Schwierigkeiten dabei, die Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den Sozialen Medien angedeihen habt lassen“, drückt Sharon Osbourne ihre Gefühle aus. „Eure Kommentare, Posts und Tribute haben mir mehr Trost gebracht, als ihr wisst. Nichts davon ist unbemerkt geblieben — tatsächlich hat es mich durch viele Nächte getragen.“

So weit drehte es sich in ihrem Post um ihren Kummer und Ozzy Osbourne. Zusätzlich teilte Sharon Osbourne noch ein Video davon, wie sie sich kürzlich abgelenkt hat. Und zwar haben sie und Kelly zuletzt einen Ausflug auf eine Falknerei gemacht. „Obwohl ich immer noch nach meinem Halt suche, wollte ich ein paar prächtige Geschöpfe mit euch teilen, mit denen ich die Gelegenheit hatte, einen Nachmittag zu verbringen. Die Verbindung, die man mit diesen kraftvollen Vögeln eingeht, fußt gänzlich auf Vertrauen und Zuversicht.

Sie entscheiden sich nur dazu, sich auf einem niederzusetzen, wenn sie spüren, dass man sicher ist und keine Angst vor ihnen hat. Es ist eine Verbindung, die ich nur zu gut kenne. Und die Erfahrung war nicht weniger als magisch. Ich liebe euch alle. Und ich danke euch zutiefst für die außerweltliche Menge an Liebe, die ich weiterhin in meine Richtung schickt.“

Last Rites: (Deutsche Ausgabe)
Last Rites: (Deutsche Ausgabe) Für € 24,00 bei Amazon kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Falken gestorben Kelly Osbourne Ozzy Osbourne Sharon Osbourne Tod tot Verstorben
Ozzy Osbourne: Tony Iommi kann seinen Tod schwer annehmen
Ozzy Osbourne (l.) und Tony Iommi im Jahr 2011 bei der Pressekonferenz zur damaligen Black Sabbath-Reunion
Tony Iommi hat es noch nicht vollends begriffen, dass sein Black Sabbath-Kumpel Ozzy Osbourne nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Der Black Sabbath-Gitarrist hat sich erneut zum letztlich doch recht unvermittelten Tod seines Band-Kollegen Ozzy Osbourne geäußert. Vergangene Woche gab der Musiker BBC Midlands ein Interview und merkte dabei an: "Es ist schwierig, weil es einfach ein Schock ist. Seitdem ich dies gehört habe, war ich nicht dazu in der Lage, mich selbst ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Es war wirklich seltsam." Noch nicht realisiert Des Weiteren berichtete Iommi davon, dass er sich mit Bassist Geezer Butler über das plötzliche Lebensende von Ozzy Osbourne ausgetauscht hat. "Ihm geht es sehr ähnlich. Man kann sich einfach nicht zusammenreißen. Es hat…
Weiterlesen
Zur Startseite