Nachdem ihr Gatte Ozzy am 22. Juli 2025 für immer eingeschlafen war, hat Sharon Osbourne im Stillen für sich getrauert. Nun hat sich die Managerin und Witwe des „Prinzen der Dunkelheit“ zum ersten Mal seitdem gerührt. So bedankte sich die 72-jährige Geschäftsfrau und Moderatorin in den Sozialen Medien bei den Fans für den überragenden Support.

Verlässliche Hilfe

„Ich habe noch immer Schwierigkeiten dabei, die Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den Sozialen Medien angedeihen habt lassen“, drückt Sharon Osbourne ihre Gefühle aus. „Eure Kommentare, Posts und Tribute haben mir mehr Trost gebracht, als ihr wisst. Nichts davon ist unbemerkt geblieben — tatsächlich hat es mich durch viele Nächte getragen.“

So weit drehte es sich in ihrem Post um ihren Kummer und Ozzy Osbourne. Zusätzlich teilte Sharon Osbourne noch ein Video davon, wie sie sich kürzlich abgelenkt hat. Und zwar haben sie und Kelly zuletzt einen Ausflug auf eine Falknerei gemacht. „Obwohl ich immer noch nach meinem Halt suche, wollte ich ein paar prächtige Geschöpfe mit euch teilen, mit denen ich die Gelegenheit hatte, einen Nachmittag zu verbringen. Die Verbindung, die man mit diesen kraftvollen Vögeln eingeht, fußt gänzlich auf Vertrauen und Zuversicht.

Sie entscheiden sich nur dazu, sich auf einem niederzusetzen, wenn sie spüren, dass man sicher ist und keine Angst vor ihnen hat. Es ist eine Verbindung, die ich nur zu gut kenne. Und die Erfahrung war nicht weniger als magisch. Ich liebe euch alle. Und ich danke euch zutiefst für die außerweltliche Menge an Liebe, die ich weiterhin in meine Richtung schickt.“

