Roger Waters lästert über Ozzy, Jack Osbourne schießt zurück

Roger Waters (r.) und Jack Osbourne haben Beef
Roger Waters (r.) und Jack Osbourne haben Beef
Foto: Jim Dyson/Getty Images + Leon Neal/Getty Images. All rights reserved.
von
Momentan schlecht über Ozzy Osbourne zu reden, gleicht Blasphemie. Roger Waters war das anscheinend nicht klar.
Dass Roger Waters ein schwieriger Charakter ist, dürfte nichts Neues sein. Nun hat sich der frühere Pink Floyd-Musiker in die Nesseln gesetzt, indem er sich abfällig über Ozzy Osbourne geäußert hat. So kurz nach dem Tod der Black Sabbath-Legende, während die Familie des „Prinzen der Dunkelheit“ noch trauert — das zeugt von wenig Feingefühl. Und prompt hat der vehemente Israel-Kritiker auch einen Einlauf von Jack Osbourne kassiert.

Deutliche Antwort

Zunächst sinniert Roger Waters im The Independent Ink-Podcast darüber, dass der Mainstream so wenig über die politischen Aktivitäten von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, berichtet. Stattdessen bevorzugten es die Medien, die Menschen mit Artikeln über Taylor Swift oder „Kim Kardashians Hinterteil“ abzulenken.

„Oder [nehmen wir] Ozzy Osbourne, der gerade verstorben ist — Gott segne ihn“, erörtert Roger Waters. „In welchem Zustand er in seinem ganzen Leben auch gewesen ist. Das werden wir niemals wissen, obwohl er Hunderte Jahre mit seiner Idiotie und seinem Nonsens überall im Fernsehen war. Von der Musik habe ich keine Ahnung. Die ist mir scheißegal. Black Sabbath sind mir egal. Das waren sie immer. Ich habe kein Interesse daran, wie man Hühnern den Kopf abbeißt — oder was auch immer es ist, das sie tun. Es könnte mir nicht egaler sein.“ 

Auf die Anmerkung des Podcast-Moderators, dass Ozzy Osbourne keinem Huhn, sondern einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat, entgegnet Waters: „Oh mein Gott, dass ist ja noch schlimmer, oder? Ich weiß nicht. Ist es schlimmer, einer Fledermaus oder einem Huhn den Kopf abzubeißen? Das ist beides ziemlich knifflig, oder?“

Die Reaktion von Ozzys Sohn Jack ließ nicht lange auf sich warten. In den Sozialen Medien wird der 39-Jährige deutlich: „Hey, Roger Waters. Fick dich. Wie armselig und realitätsfremd du geworden bist. Der einzige Weg, wie du heutzutage Aufmerksamkeit zu bekommen scheinst, ist, indem du Bullshit in der Presse auskotzt. Mein Vater dachte immer, dass du eine Fotze bist — danke, dass du beweist, dass er rechthatte.“

