Das letzte Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath spülte einige Millionen Britische Pfund in die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs. Laut einem Bericht der BBC beläuft sich der Betrag auf 33,8 Millionen Britische Pfund (39 Millionen Euro beziehungsweise 45 Millionen US-Dollar). Mit 27.6 Millionen Britischen Pfund (31,9 Millionen Euro beziehungsweise 37,1 Millionen US-Dollar) verbleibt der Großteil davon in der Region West Midlands mit Birmingham als Verwaltungssitz.

Enorme Wirkkraft

Dr. Matt Lyons hat die Untersuchung durchgeführt und kommentiert: „Als regionale Wirtschaftswissenschaftler von der Universität von Birmingham dachten wir, dass wir unseren Teil dazu beitragen, das Vermächtnis von Ozzy Osbourne zu ehren, indem wir den wirtschaftlichen Effekt seinen letzten Gigs schätzen. Die Wirkkraft des ‚Prinzen der Dunkelheit‘ übersteigt den finanziellen Effekt, den seine Konzerte und Fernsehserien abgeworfen haben, offensichtlich bei Weitem. Ozzy is eine globale Legende. Und sein Geschenk an unglaublicher Musik und nun sein finaler wirtschaftlicher Effekt werden seiner Heimatstadt bis weit in die Zukunft zugutekommen.“

Die Forscher der Universität von Birmingham haben bei ihrer Berechnung auf das Socio-Economic Impact Model for the UK (SEIM-UK) zurückgegriffen. Die Methodik wurde zuvor bereits bei so großen Veranstaltungen wie dem Sportereignis der Commonwealth Games angewandt, welche 2022 in Birmingham stattfanden.

Zuletzt wies Sharon Osbourne Berichte zurück, wonach der Live-Abschied von Ozzy Osbourne 190 Millionen Dollar an Spenden generiert haben soll. „Was mir nach dem Konzert ein wenig Angst gemacht hat, sind die falschen Presseberichte darüber, dass wir 140 Millionen Dollar eingenommen haben. Ich wünschte, das könnten wir, mit nur einem Konzert. Aber die ganzen verschiedenen Geschichten sind einfach lächerlich. Am nächsten Morgen ging ich ins Internet, und da stand 140 Millionen Dollar, 160 Millionen Dollar. Und ich fragte mich nur, woher diese Zahlen kommen. Und Medien wie Billboard haben das abgedruckt.“

Des Weiteren erläuterte Sharon, dass es noch eine ganze Weile brauchen wird, alle Einnahmen auszuzählen: „Es braucht sehr lange, weil wir ja auch die Bands mit all ihren Ausgaben verrechnen müssen. Es wird gute sechs Wochen brauchen, um eine finale Zahl zu bekommen. Und wir verkaufen auch noch Merchandise, zwei Wochen nach dem Konzert. Das bedeutet, wir haben auch noch die Verkäufe von zwei Wochen, die noch gezählt werden müssen. Noch vier Wochen, dann müsste es fertig sein.“

