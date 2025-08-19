An den deutschen Kinokassen feiert zurzeit ein Film richtig Erfolg: ‘Das Kanu des Manitu’ — die Fortsetzung der Western-Comedy ‘Der Schuh des Manitu’ von Michael „Bully“ Herbig. Im Glanz des Blockbusters können sich auch — vollkommen zu Recht — Rage sonnen. Denn wie schon vor 24 Jahren haben die Heavy-Metaller um Peter „Peavy“ Wagner einen Song in dem Streifen untergebracht. Und zwar handelt es sich beide Male um ‘Straight To Hell’.

Frisch aufpoliert

Für den aktuellen Kassenschlager ‘Das Kanu des Manitu’ haben Rage das Lied extra sogar neu eingespielt — ‘Straight To Hell ’25’ erschien passend zum letztwöchigen Kinostart. Das zugehörige Musikvideo gibt es unten zu sehen. Von Seiten der Plattenfirma heißt es zum Track: „Bereits vor über zwei Jahrzehnten sorgte ‘Straight To Hell’ als Teil des Kultfilms ‘Der Schuh des Manitu’ für Aufmerksamkeit weit über die Metal-Szene hinaus. Nun kehrt der Track mit einem frischen, modernen Soundgewand zurück.

Mit ‘Straight To Hell ’25’ schlagen Rage die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und liefern den perfekten Metal-Soundtrack für ein Kinoevent, das Kultstatus verspricht. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum A NEW WORLD RISING enthalten. Eine streng limitierte 7″-Version von ‘Straight To Hell ’25’ ist exklusiv im Steamhammer-Shop zu bekommen.“

Rage selbst meldeten sich am Mittwoch, den 13. August 2025 in den Sozialen Medien zu Wort: „Rageheads, Gestern waren wir bei einem ganz besonderen Event in München. Bully Herbig und Constantin Film haben uns zur Filmpremiere von ‘Das Kanu des Manitu’ eingeladen. Und das aus gutem Grund: Vor 24 Jahren landete unser Song ‘Straight To Hell’ im Vorgängerfilm ‘Der Schuh des Manitu’. Jetzt – all die Jahre später – wurde der Song auch für den zweiten Teil angefragt. Natürlich haben wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen und ‘Straight To Hell’ noch einmal neu aufgenommen, um ihn auf die große Leinwand zu bringen.“

