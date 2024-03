9 von 38

„Für ‘Alive But Dead’ von BLACK IN MIND (1995) drehten wir einen Videoclip. Darin spucke ich Heuschrecken. Da ich das nicht in echt machen wollte, haben die Leute vom Ägyptischen Museum in Berlin mein Gesicht abgegossen. Der Kopf wurde so geschminkt, dass es echt aussah, dann wurden die ganzen Insekten mit einem Staubsauger rausgefeuert. Damals konnte man solche Effekte noch nicht am Computer erstellen, sondern musste tricksen.“

Foto: Rage. All rights reserved.