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Kiss sind im Studio: Neuer Song aufgenommen

Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Kiss-Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden
Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Kiss-Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden
Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.
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Kiss machen aktuell Nägel mit Köpfen — Paul Stanley, Gene Simmons und Co. haben gerade ein neues Lied im Studio eingespielt.
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Kiss hatten sich mit einer ausgedehnten Konzertreise von der Live-Bühne verabschiedet. Zuletzt hatte Bassist Gene Simmons schon neues Liedgut aus dem Hause der Schminke-Rocker angedeutet — hierbei sind die Musiker schneller zur Sache gekommen, als man hätte annehmen können. Denn die US-Amerikaner befinden sich gerade nicht nur im Aufnahmestudio, sondern haben auch bereits einen frischen Track eingespielt.

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Im Interview mit Kiss-Superfan Sienna Hernandez (KISSbySienna) offenbarte Simmons jüngst: „Kiss sind momentan im Studio. Tatsächlich haben wir just ein neues Lied aufgenommen, das Paul [Stanley, Sänger/Gitarrist — Anm.d.A.] geschrieben hat. Mehr kann ich nicht darüber sagen. Und es wird an irgendeinem Punkt rauskommen.“

Neulich stellten Kiss im Gespräch beim Branchenmagazin Pollstar  in Aussicht, dass die Avatar-Show, welche sie bekanntlich zusammen mit Pophouse Entertainment (dem Unternehmen von ABBA-Musiker Björn Ulvaeus) entwickeln, im Jahr 2028 auf eine Bühne in Las Vegas kommen wird. In diesem Zug kündigte Simmons neue Kompositionen an. Zunächst fragte Redakteurin Katherine Turman, welche Kiss-Phasen in der Avatar-Aufführung zu sehen sein — sprich: Wird es das klassische Line-up oder die jüngste Besetzung sein? „Es werden die ikonischen Gesichtspersönlichkeiten sein — Demon, Starchild und so weiter“, entgegnete Simmons darauf. „Wen man in diese Besetzung stecken will, entscheidet jeder selbst.“

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Doch damit nicht genug: Es ging auch um die Lieder, die zu hören sein werden. Dazu meint Gene: „Wir werden all die Klassiker der ganzen Jahre sowie ein paar Überraschungen dabei haben. Ihr werdet all dieses Zeug kriegen — und auch neue Songs.“ An dieser Stelle muss die Pollstar-Journalistin nachhaken, was „neue Songs“ konkret bedeutet. „Genau, was es bedeutet: Geschrieben von uns. Wir haben fertige Songs“, untermauert Simmons.

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Vergangenen November sollte Stanley gegenüber dem Boulevard-Portal TMZ erläutern, in welche Richtung die neue Musik von Kiss gehen wird. „Ich denke, wir werden wahrscheinlich auf etwas Klassisches aus sein, aber alles muss einen Rhythmus haben. Man muss dazu tanzen können, trotzdem sollte es immer noch Rock sein.“ Des Weiteren sinnierte Paul über die inhaltliche Themen: „Freiheit, Selbstermächtigung, das Leben genießen. Daran ändert sich nichts. Es ist egal, wie alt man ist. Man sollte sein Leben genießen, man sollte die Dinge auf seine eigene Art machen. Das ist zeitlos. Das ist Rock’n’Roll.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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