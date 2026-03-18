Dass Kiss wohl niemals richtig aufhören werden, ist allein schon anhand der zwei Abschiedstourneen absehbar, die die Band gespielt hat. 2023 spielten sie das letzte Konzert ihrer zweiten Abschiedstournee, und im November 2025 vereinten sie sich schon wieder, um ein unmaskiertes Konzert bei einem Fan-Event zu geben. Darüber hinaus hat die Band bekanntermaßen große Pläne mit Avatar-Shows.

„Wir sind Kiss“

Im Interview mit Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern erzählt Paul Stanley: „Die Band macht weiter. Ohne die Tourneen ist einiges geplant. Dieses Avatar-Konzert, das in Las Vegas stattfinden wird, wird alle umhauen. Das ist nicht das, was manche Leute als Hologramme bezeichnen, und all dieses experimentelle und kitschige Zeug.

Die Leute werden uns sehen. So real wie ich bin, und das wird die Menschen schwer beeindrucken. Es baut die Band viel weiter aus. Es gibt für uns keinen Grund, mit den Grenzen anderer Rock-Bands zu leben. Sie alle leben innerhalb dieser Grenzen, weil sie nicht mehr sein können. Das ist großartig aber das sind nicht wir. Wir sind Kiss“, stellt der Frontmann klar.

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Größer als die Sphere

Band-Kollege Gene Simmons äußert sich in einem Interview mit Ultimate Classic Rock ebenfalls zu den geplanten Avatar-Konzerten. Er meint: „Wir werden euch umhauen – und zwar auf eine Weise, die um ein Vielfaches spannender ist als die Sphere.

Leute, die nach Vegas gehen, um eine Show in der Sphere zu sehen, werden durch die schiere Größe von allem beeindruckt. Daran ist nichts verwerflich, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster: Ich möchte, dass Menschen verstehen, dass wir die Sphere wie einen Furz dastehen lassen werden. Es wird gewaltig“, prahlt Simmons.

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