Aktuell zieht es immer mehr große Künstler nach Las Vegas, um sich dort im Elvis Presley-Stil für eine ganze Reihe Konzerte niederzulassen. Auch Metallica haben am 25. Februar für den kommenden Herbst eine sogenannte „Residency“ in der Las Vegas Sphere angekündigt. Nun kommen weitere Konzerte dazu, was die Gesamtzahl der Shows auf 24 steigen lässt.

Herbst bis Frühling

Die „Life Burns Faster“-Residency der Thrasher wird ebenfalls ihrem „No Repeat Weekend“-Konzept folgen. Das bedeutet, dass es pro Show, pro Woche keine Wiederholungen in der Setlist geben wird. Ursprünglich wurden nur Konzerte von Oktober bis Januar angekündigt. Nun verlängern Metallica ihren Aufenthalt bis in den März.

„Life Burns Faster“-Daten:

1. & 3. Oktober, 2026

8. & 10. Oktober, 2026

15. & 17. Oktober, 2026

22. & 24. Oktober, 2026

29. & 31. Oktober, 2026

5. & 7. November, 2026

28. & 30. Januar, 2027

4. & 6. Februar, 2027

18. & 20. Februar, 2027

25. & 27. Februar, 2027

4. & 6. März, 2027

11. & 13. März, 2027

Fans zeigen sich nur bedingt glücklich über diese Entwicklung, da die Vorverkäufe Ticket-Preise zwischen $700 und $3.000 offenbart haben sollen. Laut Ticket News kosten normale Tickets zwischen $700 und $800. Die Preise für VIP-Angebote sollen dagegen zwischen $1.000 und $2.900 liegen.

Betrüger

Metallica warnen auf ihren Social Media-Kanälen vor Scammern und falschen Tickets. Sie schreiben: „Danke für eure Unterstützung der kommenden Sphere-Shows. Die Resonanz ist überwältigend! Leider kommen mit so großer Nachfrage auch opportunistische Scammer. Bitte seid vor falschen Versprechungen, überhöhten Preisen, Betrügern und deren falschen Angeboten gewarnt.“

Die Band empfiehlt ihren Fans stattdessen, nur Geschäfte mit den offiziellen Partnern abzuwickeln. Darunter Ticketmaster, Superfan Live, Vibee und Tixr HQ. Fans berichten in den Kommentaren dagegen von dem üblichen Kampf in der Ticketmaster-Schlange, bei denen viele nach langem Warten dennoch leer ausgehen.

