Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dokken wollten einst nicht nach Metallica spielen

Don Dokken
Don Dokken beim „Nothin' But A Good Time“-Event @ Rainbow Bar & Grill, am 16. September 2024 in Los Angeles.
Foto: Getty Images for Paramount+, RandyShropshire. All rights reserved.
von
Bis heute gelten Metallica als eine der größten Metal-Bands. Das hat auch mit ihrer unbändigen Energie auf der Bühne zu tun, wie Don Dokken weiß.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Zu Recht gelten Metallica als eine der relevantesten Metal-Bands des Planeten. Umso verständlicher ist es, dass einst Don Dokken mit seiner Band Dokken nicht vor den Genre-Titanen auftreten wollte, um nicht an ihnen gemessen zu werden. Im dem dreiteiligen Interview mit ‘Can You Get Me In’ erklärte er kürzlich das Aufeinandertreffen der beiden im Rahmen des Monsters Of Rock 1988 und wie er mit der Rivalität umging.

Kein leichter Gegener

„Metallica haben uns total abgefertigt. Es ist schwer, mit Metallica zu spielen. Sie sind momentan die größte Band der Welt“, sagte Dokken. „Ich erinnere mich, dass sie beim Monsters direkt vor uns spielten, und ich dachte, irgendwie sind wir nicht so heavy wie sie. Also sagte ich zu unserem Manager, wir hatten mit Cliff Burnstein und Peter Mensch dieselben Manager‚ ob wir nicht vielleicht vor ihnen spielen könnten. Ich meinte: ‚Es ist ziemlich schwierig, nach Metallicas Auftritt auf die Bühne zu gehen und ‘In My Dreams’ (UNDER LOCK AND KEY, 1985 – Anm.d.A.) zu singen.‘ Sie haben uns vernichtend geschlagen.“

Doch damit nicht genug. Zwischen Metallica und Dokken kam es aufgrund anderer Aspekte zu leichten Reibereien wie Dokken ausführte. Grund dafür sei dessen Urteil über …AND JUSTICE FOR ALL (1988) gewesen, auf dem zum ersten Mal Jason Newsted statt Cliff Burton Bass spielt. „Sie waren mitten in den Aufnahmen zum Schwarzen Album (METALLICA, 1991 – Anm.d.A.). […] Ich erinnere mich, dass der damalige Bassist von Metallica, Jason, eines Abends in mein Hotelzimmer kam und mir einen Song vorspielen wollte“, so der Musiker.

Under Lock And Key (LP) [Vinyl LP]
Under Lock And Key (LP) [Vinyl LP]
von Bmg Rights Management
Für bei Amazon kaufen

„Er fragte: ‚Sag mir einfach deine Meinung als Produzent. Findest du, der Bass ist zu leise?‘ Und ich sagte: ‚Ehrlich gesagt, ich kann das nicht beurteilen, weil ich keinen Bass höre.‘ Ich wollte nicht unhöflich sein. Und natürlich erzählte er es Kirk (Hammett, Gitarrist von Metallica – Anm.d.A.). Und ich dachte: ‚Mist. Ich hätte nicht einfach nichts sagen sollen.‘ Aber es stimmte.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

And Justice For All Can You Get Me In Cliff Burton Dokken Don Dokken In My Dreams Kirk Hammett Metallica Monsters Of Rock UNDER LOCK AND KEY
Mustaine bekam Metallica-Job nur durchs Warmspielen
Dave Mustaine von Megadeth (l.) und James Hetfield von Metallica bei einer 'Big Four'-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco
Megadeth-Mastermind Dave Mustaine hat sich laut eigener Erzählung allein durchs Aufwärmen an der Gitarre für Metallica qualifiziert.
Dave Mustaine hat mal wieder eine Anekdote über seine Zeit bei Metallica ausgepackt. Genauer gesagt geht es um den unmittelbaren Beginn seiner Dienstzeit beim großen M. Und zwar berichtet der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist davon, wie es überhaupt dazu kam, dass er in der Band landete. Demnach fand damals im Jahr 1981 nicht einmal ein richtiges Vorspielen statt, wie der 64-Jährige im Interview bei Premier Guitar offenbart. Schon immer anders "Als ich am Tag, an dem ich James Hetfield und Ron McGovney [Originalbassist von Metallica — Anm.d.A.] treffen sollte, nach Norwalk [Stadt zwischen Los Angeles und Anaheim — Anm.d.A.] fuhr, wusste ich…
Weiterlesen
Zur Startseite