Im November 1985 veröffentlichten die Dokken ihr drittes Studioalbum UNDER LOCK AND KEY. Es markierte einen stilistischen und kommerziellen Wendepunkt für die Band, die sich zunehmend vom klassischen Metal in die Richtung von Glam und Hair Metal bewegte — musikalisch wie optisch.

Das Album erreichte Platz 32 der US-amerikanischen Charts und etablierte sich schnell als Fan-Liebling. Die beiden Single-Auskopplungen ‘The Hunter’ und ‘In My Dreams’ schafften es ebenfalls in die Charts und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Bereits nach wenigen Monaten erhielt das Album Goldstatus — und nach rund anderthalb Jahren wurde es mit Platin ausgezeichnet. Das ist ein klarer Beweis für seine nachhaltige Popularität.

Einsteigerfreundlich und stilistisch geschliffen

UNDER LOCK AND KEY wurde von Kritikern wie zum Beispiel von AllMusic als besonders „zugänglich und einsteigerfreundlich“ beschrieben. Die Songs kombinierten eingängige Melodien mit kraftvollen Riffs und einem glanzvollen Sound, der perfekt in die Ära des Glam Metal passt. Auch der Look der Band spiegelte diesen Wandel wider: Haarspray, Leder und Glitzer gehörten nun zum festen Bestandteil ihres Images.

1986 veröffentlichten Dokken eine VHS-Kassette mit dem Titel ‘Unchain The Night’, benannt nach einem der Album-Tracks. Sie enthielt sieben Musikvideos und bot Fans einen visuellen Zugang zur Band — ein damals innovativer Schritt, der die Identität von Dokken weiter festigte und die Band kommerziell etablierte.

Spannungen im Quartett

So glamourös das äußere Erscheinungsbild auch war — hinter den Kulissen brodelte es. Besonders zwischen Sänger Don Dokken und Gitarrist George Lynch kam es immer wieder zu Spannungen. In einem Interview mit MTV erinnerte sich Don: „Bei UNDER LOCK AND KEY hieß es auf der Rückseite nur, die Lieder wären von Don Dokken, Don Dokken und Don Dokken÷ Deswegen ist George richtig sauer geworden.“ Dieser konterte mit einer Umformulierung der Liste. „In letzter Minute habe ich die Rückseite gesehen. Da hieß es plötzlich alle Songs wären von Dokken geschrieben worden — und direkt darunter stand, Dokken bestünde aus Georgy Lynch, Jeff Pilson und so weiter. Das war so lächerlich“, regte sich Don Dokken noch 40 Jahre später auf.

Kundenbewertungen Under Lock and Key (Lim. Collector'S Edition)* von Rock Candy / Cargo Amazon Preis: € 49,32 Jetzt auf Amazon kaufen* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Zuletzt aktualisiert am 6. November 2025 um 14:07 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.

Im Februar 2024 äußerte sich Bassist Jeff Pilson in einem Interview mit Full In Bloom zur damaligen Situation. „Er hat das ganze Zeug nicht alleine geschrieben. Unter keinen Umständen.“ Pilson betonte, dass Don Dokken bei Songs wie ‘It’s Not Love’, ‘Unchain The Night’ und ‘Lightnin’ Strikes Again’ kaum beteiligt gewesen sei.

Fazit

UNDER LOCK AND KEY bleibt ein Klassiker des Glam Metal — musikalisch brillant, visuell ein Zeugnis seiner Zeit und hinter den Kulissen voller Reibung. Gerade diese Mischung aus Glanz und Konflikt macht das Album auch 40 Jahre später noch faszinierend — besonders, da man bereits 1985 die dramatische Auflösung nur wenige Jahre später vorhersehen konnte.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.