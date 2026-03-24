Van Halen waren 1985 war eigentlich am Zenit ihrer Karriere: sechs erfolgreiche Alben in der Tasche, das Vorgängerwerk 1984 hatte es bis auf Platz 2 der US‑Charts geschafft (nur geschlagen durch Michael Jacksons THRILLER). Alles schien perfekt. Und dann zerbrach ausgerechnet das, was Van Halen unantastbar gemacht hatte: die Ära David Lee Roth.

Ein Mechaniker zur Rettung

Der Abgang des charismatischen Frontmanns hinterließ ein Vakuum, das kaum zu füllen schien. Van Halen probierten Kandidaten durch, doch nichts fühlte sich richtig an. Die Rettung kam aus einer völlig unerwarteten Ecke: Eddies Automechaniker, der zwischen Arbeiten an dessen Lamborghini im Sommer 1985 den Tipp gab, doch mal Sammy Hagar anzurufen – Ex‑Montrose‑Sänger, Hard Rock‑Veteran, Energiebündel.

Der Funke zündete sofort. Bereits im November 1985 starteten die Aufnahmen, im Februar 1986 war das Album fertig – ein irrwitzig enger Zeitplan, nur einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung.

5150: Benannt nach Wahnsinn, gebaut für die Ewigkeit

Aufgenommen wurde im hauseigenen 5150 Studio in Los Angeles, das Eddie Van Halen 1983 gebaut und über die Jahre immer weiter ausgebaut hatte. Der Name stammt aus dem California Welfare & Institutions Code, Sektion 5150. Diese Gesetzes-Passage erlaubt eine Zwangseinweisung, wenn jemand durch psychische Instabilität eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Ein passender Titel für ein Album, das unter maximalem Druck entstand und dennoch wie ein Befreiungsschlag wirkte. Heute gehört das Studio Eddies Sohn Wolfgang Van Halen: ein Stück Rock-Geschichte in Familienhand.

Der Stilbruch, der die Fans spaltete

Mit Hagar am Mikro änderte sich der Sound radikal. Aus dem rauen, ungeschliffenen Rock der Roth‑Jahre wurde ein melodisches, weiches Album, geprägt von Balladen und Liebesliedern. Das ging so weit, dass Fans und Presse den neuen Kurs „Van Hagar“ tauften. Ihr Label Warner Bros. Records wollte die Band sogar offiziell umbenennen – doch die Van Halen‑Brüder blockten ab.

Auch der langjährige Produzent Ted Templeman fehlte: Er blieb Roth treu und produzierte dessen Solo‑Debüt EAT ’EM AND SMILE. Die Skepsis gegenüber 5150 war entsprechend groß.

Der Triumph – gegen alle Erwartungen

Doch die Zahlen sprachen eine andere Sprache. 5150 schoss auf Platz 1 der Billboard 200 – ein Erfolg, den selbst das gefeierte 1984 nicht erreicht hatte. In Deutschland landete das Album auf Platz 11 und erreichte Goldstatus mit 250.000 verkauften Einheiten. In den USA gab es ein beeindruckendes Sechsfach‑Platin.

Über die Jahre wandelte sich die anfängliche Skepsis in Anerkennung. Heute gilt 5150 als mutiger Neustart, der Van Halen nicht nur rettete, sondern in eine neue Ära katapultierte.

Das Vermächtnis

2023 wurde das Album als neu gemischte Version in THE COLLECTION II wiederveröffentlicht, zusammen mit allen vier Hagar‑Studioalben. Ein spätes, aber verdientes Spotlight auf eine Phase, die oft unterschätzt wurde, aber musikalisch bis heute nachhallt.

5150 bleibt das Album, das Van Halen aus der Krise führte – und ihnen ihren größten Chart‑Triumph bescherte. Ein Werk, das zeigt, dass selbst Legenden manchmal neu anfangen müssen, um noch größer zu werden.

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