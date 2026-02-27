Alex Van Halen offenbarte schon letztes Jahr, dass er ein Album zusammenstellen möchte, das aus unvollständigen Van Halen-Liedern besteht. Die Songs seien für das nächste Van Halen-Album vorgesehen gewesen, bevor sein Bruder und Gitarrist Eddie Van Halen 2020 verstarb. Seither hat er sich mit Toto-Gitarrist Steve Lukather verbündet, um an der Platte zu arbeiten. Allerdings sollen seine ehemaligen Band-Kollegen Sammy Hagar und Michael Anthony wohl nicht beteiligt werden.

Keine Einladung

Im Interview mit Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern erklärten Hagar und Anthony, warum sie mit dem Projekt nichts zu tun haben. Hagar: „Erstens wurden wir nicht gefragt.“ Er erzählt, dass es genug Material gebe: „An dem Tag, als ich das Studio betrat, für das Casting oder um die Jungs kennenzulernen und Musik zu machen, haben wir ungefähr acht Stunden am Stück gespielt.

Wir haben alles aufgenommen. Alles, was ich je gespielt habe und jedes Mal, wenn wir ein Album aufgenommen haben, haben wir auch Hunderte Stunden Jams und Musik aufgenommen. Die haben wir geschnitten und zu Liedern gemacht. Es gibt so viel Material von Mike, Ed, Al und mir im Studio“, erzählt der Sänger.

Enttäuschung

Er erinnert sich an diese erste Jamsession zurück und meint: „Da gibt es so viel Zeug, das Al auswählen könnte, wenn er Mike und mich involvieren wollte. Aber er hat offensichtlich seine Gründe, und er ist Alex Van Halen. Er kann tun und lassen, was er möchte.“

Der Sänger stellt klar: „Meiner Meinung nach ist es eher ein Alex Van Halen-Projekt und kein Van Halen-Projekt, aber das finden wir vielleicht auch noch genauer raus, wenn es je das Licht der Welt erblickt. Ich bin jedenfalls enttäuscht, dass Mike und ich nicht eingeladen wurden. Da frage ich mich, ob er das ernst meint. Wir leben noch, wir spielen diese Lieder. Wir haben es noch drauf!“

Unterstützung

Bassist Michael Anthony stimmt ihm kurz und knapp zu und verdeutlicht, dass er dazu bereit wäre, Van Halen in seinem neuen Projekt zu unterstützen: „Wenn das Material ist, bei dem wir mitgespielt haben, hätte ich kein Problem damit, dazu zu singen, Bass zu spielen oder sonst etwas. Da ist alles gut.“

Wolfgang Van Halen, Sohn des verstorbenen Eddie Van Halen, äußerte sich kürzlich im Interview mit Eddie Trunk eher ratlos bezüglich den Plänen seines Onkels, bot aber dennoch seine Hilfe an: „Das ist eher Als Sache. Ich bin hier nur in einer Position, in der ich ihn unterstützen kann, was auch immer er braucht. Wenn er Bass oder etwas anderes braucht, bin ich für ihn da.“

