Vor etwa einem Vierteljahrhundert saßen Alex van Halen, dessen Bruder Eddie sowie Ozzy und Sharon Osbourne tatsächlich einmal zusammen, um die Idee eines gemeinsamen Albums zu besprechen. Angeblich hätten sich sich die Pläne dafür sogar in trockenen Tüchern befunden, wie Alex van Halen jüngst im Interview mit der brasilianischen Plattform Kazagastão erklärte.

Aufsehenerregendes Vorhaben

„Ed (Eddie van Halen – Anm.d.A.) und ich trafen uns mit Sharon (Osbourne, Ozzys Ehefrau und Managerin – Anm.d.A.), weil wir nicht recht wussten, in welche Richtung wir gehen sollten. Das war wahrscheinlich um das Jahr 2000 herum“, sagte Alex van Halen. „Es war kurz bevor die Fernsehsendung ‘The Osbournes’ startete. […] Wir saßen also mit Sharon zusammen. Es war ein interessanter Abend, sie ist eine sehr nette Frau. Ich weiß nicht, was die Leute über sie sagen, die meckern und sich beschweren, aber sie ist eine nette Frau, die sich in einer männerdominierten Welt wirklich behaupten musste.

Wir spielten mehrmals mit Ozzy zusammen, und sie war immer da, um ihn zu unterstützen, ihm Ratschläge zu geben und ihm Trost zu spenden. Die meisten Künstler sind nicht so selbstsicher, wie sie wirken. Wir haben zusammen geredet, und das letzte, worüber wir gesprochen haben, war, dass sie sagte: ,Okay, das klingt nach einer guten Idee. Lass es uns machen. Lass uns zusammen eine Platte aufnehmen. Nur eine Sache: Ich habe morgen ein Treffen mit ein paar Leuten wegen einer Fernseh-Show.‘ Und der Rest ist Geschichte. So nah dran waren wir schon.“

Zu einem gemeinsamen Album von Ozzy Osbourne sowie Alex und Eddie kam es hingegen nie. Wie Ersterer im Jahr 2020 in einem anderen Interview erwähnte, hätte ihn Eddie allerdings einmal zwecks anderer musikalischer Vorhaben kontaktiert. „Er rief mich einmal an und fragte, ob ich in seiner Band singen wolle – lange, nachdem Sammy (Hagar, Sänger bei Van Halen – Anm.d.A.) die Band verlassen hatte“, erinnerte sich Ozzy in der Radiosendung ‘Ozzy’s Boneyard’. „Ich glaube, er war etwas angetrunken. Das kennt doch jeder. Ein komischer Anruf um vier Uhr morgens.“

