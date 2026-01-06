Die Chancen stehen gut, dass es irgendwann neue Musik aus dem Hause Van Halen gibt. Denn wie Alex Van Halen in einem aktuellen Interview angibt, wird der Schlagzeuger bald beginnen, mit Toto-Gitarrist Steve Lukather an einem neuen Album zu werkeln. Dies gab der Bruder des 2020 verstorbenen, legendären Saitenhexers Eddie Van Halen im Metal Sticks-Podcast des langjährigen Iron Maiden-Drummers Nicko McBrain zu Protokoll.

Spannende Sache

„Ich bereite mich darauf vor, dieses Album mit Lukather und ein paar anderen Leuten zu machen“, offenbart Alex Van Halen. „Das sollte aufregend sein.“ So weit, so gut. Allerdings erläuterte der 72-Jährige nicht näher, um was für eine Platte es sich dabei konkret handelt — sprich: Ob die beiden gemeinsam eigene Lieder schreiben oder an alten Songentwürfen von Eddie Van Halen schrauben werden. Jedoch gab Alex an, dass sich Lukather bislang nicht für eine bestimmte Rolle bei dem Projekt verpflichtet hat.

Komplett aus dem Nichts kommt diese Paarung gewiss nicht, haben beide Musiker in den vergangenen Jahren schon hier und da eine mögliche Zusammenarbeit in den Medien diskutiert. Im November 2024 eröffnete Alex Van Halen im Gespräch mit Chris Jericho, dass er von seinem Bruder Material für ungefähr „drei oder vier“ Alben auf Lager hat.

Entscheidende Unterstützung

„Es wird dort bleiben, bis uns klar geworden ist, was wir wie und warum damit tun werden. Man muss sich gewahr sein: Es muss auf dem Niveau sein, wo Eddie und ich früher gespielt haben. Wir werden es nicht einfach nur einprügeln. Wir haben Zugang zu ein paar der großartigsten Musiker auf dem Planeten. Und viele sind mehr als willens, sich an etwas von dem Material heranzuwagen.“

Des Weiteren sprach Alex Van Halen bereits Anfang 2025 gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraf über eine Zusammenarbeit dem bekannten Studiomusiker: „Ed und Steve Lukather waren sehr gute Freunde und haben oft zusammengearbeitet. Es gibt keinen, der diesen Prozess mit mir so gut durchlaufen kann, wie er es kann.“

Eine Sache schloss Lukather damals jedoch im Gegenzug kategorisch aus: „Al hat mich gefragt, durch einen Haufen an unfertiger und unveröffentlichter Aufnahmen von Al und Ed zu gehen. Stand jetzt, weiß ich nicht mehr. Die Tatsache, dass irgendwer auch nur eine Sekunde lang denken könnte, dass ich irgendetwas darauf spiele, ist lächerlich. Ich habe zu viel Liebe und Respekt dafür und spiele überhaupt nicht wie Ed.“

