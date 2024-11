Sammy Hagar will sich mit Alex Van Halen versöhnen

In einem neuen Interview mit dem US-amerikanischen Rolling Stone hat der frühere Van Halen-Frontmann Sammy Hagar über sein Verhältnis zu Schlagzeuger Alex Van Halen gesprochen. In dessen kürzlich veröffentlichter Biografie ‘Brothers’ kommt die Ära der Band mit dem „Roten Rocker“ überhaupt nicht vor. Alex fand, dass die Essenz der Gruppe mit dem Abschied von David Lee Roth vorbei war.

Erneutes Friedensangebot

Dazu entgegnete Sammy Hagar: „Es ist traurig. Ich habe nicht das ganze Buch gelesen, aber ich habe all die Auszüge gesehen und ein paar der Interviews gehört. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, was Alex durchmacht. Seinen Bruder zu verlieren, niemals mit jemand anderem gespielt zu haben, dann seine Gesundheit…“ Hagar spielt darauf an, dass Alex Van Halen zuletzt mit Krückstock zu sehen war. „Warum er mich herausgelassen hat, soll er mir eines Tages selbst erklären, weil ich es nicht ganz verstehe. Ich weiß, dass er verbittert wegen mancher Sachen ist.“

Nichtsdestotrotz ist Sammy Hagar deswegen nicht wütend auf Alex, sondern will sich wieder mit ihm versöhnen. „Das steht auf meiner Liste mit Dingen, die ich vor meinem Lebensende gemacht haben will. Ich will es nicht mit ins Grab nehmen, und ich will nicht, dass Alex es mit ins Grab nimmt. Schon viele Male habe ich Friedensangebote gemacht — erst kürzlich eines an Van Halen-Manager Irving Azoff. Ich will, dass wir Freunde sind. Mit ihm in einer Band spielen — danach frage ich nicht, da ich sehen kann, dass er dazu nicht in der Lage ist. Wenn er das wäre, würde ich liebend gern mit ihm spielen, doch darum geht es mir nicht. Ich will einfach nur, dass wir wieder Freunde sind.“

