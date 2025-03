Da das gleichnamige Van Halen-Debüt und 1984 ständig präsent sind, wird oft vergessen, dass dazwischen ganze drei weitere Alben das Licht der Welt erblickt haben. Eines davon trägt den Namen WOMEN AND CHILDREN FIRST und feiert nun seinen 45. Geburtstag. Aus diesem Anlass soll die Entstehungsgeschichte des Van Halen-Drittwerks genauer beleuchtet werden.

Van Halen trauten sich in neue Gebiete

WOMEN AND CHILDREN FIRST markiert einige erste Male der US-amerikanischen Hard-Rocker. Das erste Mal veröffentlichte die Band ein Album völlig ohne Coversongs, außerdem ist es das erste Mal, dass sich ein Tasteninstrument auf eines ihrer Studiowerke verirrte. Das Riff, das am Anfang von ‘And The Cradle Will Rock…’ die Scheibe eröffnet, wurde nämlich auf einem Wurlitzer E-Piano eingespielt, welches jedoch an einen Gitarrenverstärker angeschlossen war. Als es erschien, kommentierte Eddie Van Halen dies mit den Worten: „Ich liebe es. Ich finde, dass das unser bestes Werk ist, weil es abwechslungsreich ist. Die Gitarre dominiert nicht, es gibt von allem ein bisschen. Es gibt akustisches, Klavier und schmetternden Rock.“

Ein Patchwork-Album

‘And The Cradle Will Rock…’ ist neben dem Pianodebüt auch die einzige Single des Albums. Auch wenn sie generell gut ankam, verkaufte sie sich nicht annähernd so viel wie beispielsweise ‘Dance The Night Away’. Trotzdem brachte WOMEN AND CHILDREN FIRST Van Halen noch im ersten Jahr den Platinstatus ein. Der US-amerikanische Rolling Stone kürte es zu Platz 36 der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten, und in Deutschland erreichte es Platz 19 der Album-Charts.

Als WOMEN AND CHILDREN FIRST erschien, waren einige Lieder schon Schnee von gestern. ‘Fools’ wurde schon fünf Jahre zuvor, 1975, live gespielt. Dem Song wurde jedoch ein frisches Intro und Ende verpasst, welche es in neuem Glanz erstrahlen lassen. Auch ‘Loss Of Control’ fand bereits 1977 seinen Weg auf die Bühnen. Mit Abstand die Stammesältesten sind jedoch ‘In A Simple Rhyme’ und ‘Take Your Whiskey Home’, die schon auf den Cherokee Studios Demos von 1974 zu hören sind.

Das Musikvideo zu ‘Loss Of Control’ findet ihr hier:

‘Could This Be Magic?’ ist der einzige Van Halen-Song, der je eine Sängerin zu Gast hatte. Die Pop- und Country-Sängerin Nicolette Larson trällert die zweite Stimme, während es atmosphärisch tröpfelt. Diese Regengeräusche sind tatsächlich echt: Es war eine spontane Entscheidung während der Aufnahmen, das schlechte Wetter zu verewigen. Diese Aufnahmen gingen beeindruckend schnell, die Instrumente waren innerhalb von vier Tagen aufgenommen und die Gesangsspuren in sechs. Van Halen waren also nach nicht einmal zwei Wochen wieder aus dem Studio verschwunden.

Verworfene Pläne und geliehene Gitarren

Zuletzt bleiben noch zwei Fakten übrig, die euch vielleicht den Sieg beim nächsten Kneipenquiz sichern: Das Riff am Ende von WOMEN AND CHILDREN war eigentlich dazu gedacht, einen eleganten Übergang zum Nachfolgewerk zu bilden. Das ist jedoch nie realisiert worden. So steht das ungefähr zwanzigsekündige Riff zusammenhanglos am Ende von ‘In A Simple Rhyme’. Abschließend sei gesagt, dass die Gitarre auf dem Cover des Werks keinem Geringeren als Chris Holmes (später W.A.S.P) gehörte, der sie an Eddie verliehen hatte.

