Steve Lukather, bekannt als Gründungsmitglied und Gitarrist der Band Toto, war lange Jahre mit Eddie Van Halen befreundet. Kein Wunder also, dass nach dessen Tod erste Vermutungen aufkamen, dass Lukather auf zukünftigen Van Halen-Alben seine Rolle übernehmen würde. Jetzt gab Lukather jedoch auf Instagram bekannt, dass er „niemals Gitarre für einen Van Halen-Song spielen würde“.

Alte Aufnahmen und neue Ideen

Bereits letzte Woche berichtete De Telegraaf, die größte holländische Tageszeitung, dass Alex Van Halen aktuell an einer Sammlung von bisher unveröffentlichten und unvollendeten Van Halen-Aufnahmen arbeite. Für Alex Van Halen kam für diesen Prozess niemand außer Steve Lukather in Frage. „Ed und Steve Lukather waren sehr gute Freunde, und sie haben oft zusammen gearbeitet. Es gibt niemanden, der mir bei diesem Prozess so gut helfen kann wie er.“

Ein scheinbar überraschter Lukather wird im selben Artikel mit folgender Antwort zitiert. „Hat Alex das gesagt? Oh, in diesem Fall wird es wohl stimmen. Ed, Alex und ich standen uns über Jahre hinweg sehr nahe. Es ist wahr, dass wir zusammen [an den alten Aufnahmen] gearbeitet haben.“

Klare Stellungnahme

Diese Neuigkeiten scheinen die Gerüchteküche rund um Steve Lukathers Rolle in Van Halen ordentlich zum Kochen gebracht zu haben. Am Samstag, dem 15. März, meldete sich Lukather auf Instagram zu Wort, um seine mögliche Beteiligung an einem neuen Van Halen-Album endgültig klarzustellen.

„Fürs Protokoll: Seitdem Alex Van Halen bekanntgegeben hat, dass wir zusammenarbeiten, gibt es, glaube ich, ein großes Missverständnis. Ich werde NIEMALS eine Gitarrennote in einem Van Halen-Song spielen! Al hat mich nur gebeten, ihm zu helfen, eine Sammlung unvollendeter Aufnahmen von Ed und ihm, die nie das Licht der Welt erblickten, durchzugehen. Das ist alles, was ich bis jetzt habe.

Die Tatsache, dass irgendjemand auch nur eine Sekunde lang denken würde, dass ich irgendetwas aus dieser Sammlung spielen würde, ist lächerlich. Ich habe zu viel Liebe und Respekt [für Ed] dafür und ich spiele nichts wie Ed. Eher wäre ich Co-Produzent oder so. Ich fühle mich aber geehrt, dass Al mich gefragt hat. Mal schauen…“

Bereits letztes Jahr gab Alex Van Halen in einem Interview bekannt, dass diese Sammlung voller unvollendeter Aufnahmen genug Material für drei bis vier Alben enthalten würde.

