Richie Sambora hat jüngst fünf Solo-Tracks veröffentlicht. Dabei hat der ehemalige Bon Jovi-Saitenhexer noch viele weitere Lieder in petto.

Der frühere Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Singles veröffentlicht. Die Lieder ‘I Pray’, ‘Livin' Alone’, ‘Songs That Wrote My Life’, ‘Believe (In Miracles)’ und ‘We'll Get By’ gibt es unten zu hören. Im ‘Howie Mandel Does Stuff’-Podcast hat der Musiker nun darüber gesprochen, was Songwriting für ihn bedeutet und dass er Material für über zwei Longplayer in der Hinterhand hat. Zwei LPs in petto "Das Schreiben macht mir am meisten Spaß", stellt Richie Sambora klar. "Denn man lässt sich irgendwie Sachen aus dem Nichts einfallen, und das materialisiert sich in ein klangliches Gemälde.…