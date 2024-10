Eddie Van Halen sollte weniger Soli spielen

Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.

David Lee Roth (l.) und Eddie Van Halen mit Van Halen am 30. September 2015 im Sleep Train Amphitheatre in Chula Vista, Kalifornien

auch interessant

Nachdem Van Halen Anfang der Achtziger Jahre so richtig durchgestartet hatten, trennten sich 1985 die Wege von der Band und Frontmann David Lee Roth. Wie Schlagzeuger Alex Van Halen nun in seiner kürzlich veröffentlichten Biografie ‘Brothers’ ausplaudert, ging man nicht nur aus kreativen Gründen und wegen der durchstartenden Solokarriere von Roth auseinander. Nein: Der Sänger wollte überdies, dass Eddie Van Halen weniger Soli spielt.

Vergeudete Dynamik

„David Lee Roth konnte nicht mit der Tatsache umgehen, dass Eddie mehr Aufmerksamkeit bekam als er“, forscht Alex in seinen Memoiren dieser von Grund auf ketzerischen, realitätsfernen und hirnrissigen Forderung nach. „Also bat er Eddie Van Halen immer wieder darum, weniger Soli zu spielen. Dave war überzeugt davon, dass er ein Filmstar werden würde.“ Den Abgang Roths bei Van Halen hatte Alex zuvor bereits als „verschwenderischen“ Augenblick bezeichnet. So sei der damalige Abschied von David „die enttäuschendste Sache“ gewesen, die er in seinem Leben erlebt habe — ausgenommen den Tod seines Bruders im Jahr 2020.

Empfehlung der Redaktion Wolfgang Van Halen über David Lee Roths Vorwürfe Hard Rock Nachdem David Lee Roth einige unschöne Dinge über Wolfgang Van Halen vom Stapel gelassen hat, äußerte sich dieser jüngst dazu.

Darüber hinaus schließt das Buch ‘Brothers’ mit dem Ende der ursprünglichen Van Halen-Besetzung. Laut Alex sei damit eine spezielle Energie innerhalb der Band zerbrochen. „Ich weiß nicht, wo genau die Dinge schiefgelaufen sind. Allerdings habe ich nichts außer den höchsten Respekt für Dave und sein Arbeitsethos. Mir kamen einfach ein paar seiner Entscheidungen wirklich seltsam vor. Aber es ist nicht mein Job, das auszuknobeln.“ Des Weiteren hofft Alex, dass aus ‘Brothers’ mal ein Film wird, wie er im Gespräch bei Billboard verriet. „Ich habe vor langer Zeit gelernt, meine Hoffnung nicht auf Sachen zu setzen, die noch nicht existieren. Zwar kenne ich Leute, die willens wären, dabei mitzuwirken, doch ist ein sehr komplexes Netz von Dingen, die alle passieren müssen.“

VAN HALEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.