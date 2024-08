Wolfgang Van Halen über David Lee Roths Vorwürfe

Wolfgang Van Halen (l.) und David Lee Roth bei der Van Halen-Show am 9. Juni 2012 im Staples Center in Los Angeles

Manche Menschen sind einfach zum Streiten aufgeleget – so auch der ehemaligen Van Halen-Frontmann David Lee Roth. Zuerst schoss er gegen Sammy Hagar, dann gegen Wolfgang Van Halen. Der Sohn seines einstigen Weggefährten stieg im zarten Alter von 15 bei Van Halen ein und sei ein unhöfliches, „ungeschicktes Kind“, das zudem um Aufmerksamkeit buhle.

Eigene Wahrheit

Wolfgang Van Halen wurde nun im Podcast WTF With Marc Maron gefragt, wie das Verhältnis zu Roth derzeit ist und ob die beiden miteinander klarkämen. Seine Antwort ist unmissverständlich: „Zumindest nicht in letzter Zeit. Ich dachte, wir hätten ein gutes Verhältnis. Aber er hat tatsächlich ein paar YouTube-Videos über mich gemacht, in denen es darum geht, wie sehr er mich nicht mag.“

Schwierige Zeiten

Obendrein denkt der junge Van Halen, eines von Roths Problemen sei, dass sein Vater nicht mehr da ist. So hätten Eddie und der Sänger ebenfalls immer wieder eine schwierge Beziehung gehabt. „Im Lauf ihrer Geschichte, auf jeden Fall! Ich weiß nicht, was es mit Achtziger Jahre-Bands auf sich hat. Es gibt verdammt noch mal immer etwas.“ Für sein eigenes Schaffen habe er seine Lehren daraus gezogen, wie Wolfgang verrät. „Ich möchte einfach nicht, dass so etwas mit meiner Band passiert. Bei uns ist es also eher so: ‘Warum können wir nicht eine gute Zeit haben und einfach Musik machen?’ Ist das so verdammt schwierig?“

