Sammy Hagar: Joe Satriani spielt so gut wie Eddie Van Halen

Sammy Hagar sprach ihm Rahmen einer Episode von ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ über seine groß angelegte Sommertournee, die am 13. im iTHINK Financial Amphitheatre in West Palm Beach (Florida) vor 20.000 Zuschauern ihren Anfang nahm. Gemeinsam mit dem ehemaligen Van Halen-Bassist Michael Anthony, dem Black Country Communium-Schlagzeuger Jason Bonham sowie dem Gitarrenvirtuosen Joe Satriani spielt die illustre Truppe ein Set, das hauptsächlich aus Van Halen-Songs besteht. Besonders von den Fähigkeiten von letzterem Musiker zeigt sich Hagar nachhaltig beeindruckt.

Respektvoller Umgang mit dem Erbe

Empfehlung der Redaktion Joe Satriani: „Kirk Hammett war ein motivierter Gitarrenschüler“ Thrash Metal In Erinnerungen schwelgend rekapituliert Joe Satriani die Zeiten, zu denen er Kirk Hammett von Metallica Gitarrenunterricht gab. „Joe ist ein Gelehrter. Ich kann gar nicht sagen, was für ein genialer Musiker Joe Satriani ist“, sagte Hagar. „Er hat seinen eigenen Stil. Er ist anders als der von Eddie (van Halen – Anm.d.A.). Eddie war auch ein genialer Musiker, aber er hatte einen anderen Stil und machte sein Ding. Joe macht sein Ding. Joe hat sich versteckt. […] Seit der Ankündigung der Tournee in der ‘Howard Stern Show’ im vergangenen November habe ich ihm ein paar Lieder vorgeschlagen und gesagt: ‚Hey, warum lernst du nicht einfach dieses oder jenes Lied?‘ Und dann hat uns Stern Lieder vorgespielt, bei denen wir dachten: ‚Verdammt, an die haben wir nicht gedacht. Joe, kennst du das?‘ Er sagt: ‚Oh, ich werde es versuchen.‘ So gut ist er.

Was Joe getan hat, für alle Gitarristen, die herkommen und sehen wollen, was Joe macht, oder Joe kritisieren oder loben wollen, was auch immer sie tun wollen: er hat die Essenz von Eddies Gitarrensoli übernommen und er spielt die notwendigen Parts, um sicherzustellen, dass es genau wie die Platte klingt, so wie es soll. […] Wir machen eine Zugabe mit fünf Songs, die ein bisschen wie ‘Jump’ (1984 – Anm.d.A.) klingen. Und wenn er dieses Solo spielt, spielt er es exakt, wie es auf dem Album klingt. Dann macht er irgendwo in der Mitte einen Aussetzer. Er ändert eine winzige Kleinigkeit. Er tut Kleinigkeiten, die ausdrücken: ‚Das ist Joe Satriani, der Eddie spielt‘, aber trotzdem spielt er Eddie richtig. Niemand könnte sich beschweren. Er trifft alle Töne. die die Essenz dessen ausmachen, was Eddie erfunden hat. Und er steckt sein ganzes Herzblut hinein, was es meiner Meinung nach so viel besser macht, als wenn ihn jemand bloß nachahmt. […] Ich habe keinen Schimmer wie er das hinbekommt.“

