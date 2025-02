Buckcherry: Neues Album in den Endzügen

Mittlerweile trennen uns nur noch wenige Monate von der Veröffentlichung des neuen Buckcherry-Albums. Am 13. Juni erscheint ROAR LIKE THUNDER, der Nachfolger von VOL. 10 (2023). In einem neuen Interview mit Stefs Rock Show teilt Gitarrist Stevie Dacanay mehr über das Album und den Prozess mit, der bei Buckcherry dahintersteckt.

Empfehlung der Redaktion Buckcherry: Ohne Touren verdient man kein Geld mit Musik Hard Rock Buckcherry müssen sich anstrengen, um Geld mit ihrer Musik zu verdienen. Zum Glück hat Frontmann Josh Todd mittlerweile viel Spaß dabei. „Sänger Josh Todd und ich fangen schon ein Jahr vor dem Beginn der Aufnahmen an. Wir treffen uns dann bei mir in Los Angeles und nehmen Demos auf. Das machen wir auch manchmal von unterwegs.“ Er erzählt weiter: „Wir dokumentieren einfach alle Ideen, die wir haben. Wenn wir soweit, sind nehmen wir uns ein paar Wochen Zeit und treffen uns mit unserem Produzenten Marti Frederiksen. Mittlerweile ist er das sechste Mitglied der Band.“ Dann geht es an die Detailarbeit, sagt der Gitarrist. „Wir nehmen all unsere Ideen, gehen in die Tiefe und sortieren aus. Dann bleiben am Ende von zwanzig Ideen vielleicht noch acht oder neun übrig. Erst dann machen wir richtige Schreib-Sessions und haben schlussendlich zehn Lieder für ein Album.“

Erste Single erscheint schon bald

Das namengebende Lied ‘Roar Like Thunder’ besitzt sogar schon ein passendes Musikvideo, das am 13. März gemeinsam mit mehr Informationen über das Album veröffentlicht werden soll. Schon im Januar erzählte Buckcherry-Frontmann Josh Todd in einem Interview mit TalkShopLive: „Es ist großartig. Das Lied rockt von Anfang bis Ende. Ihr werdet es lieben. Es hat lange gedauert, den Song zu schreiben, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.“ Man kann also gespannt darauf sein, was die US-Amerikaner abliefern.

