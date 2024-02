Buckcherry: Ohne Touren verdient man kein Geld mit Musik

Guter Ruf dank Liveshows

In einem kürzlich geführten Interview mit Neil Jones von TotalRock wurde der Frontmann von Buckcherry, Josh Todd, gefragt, ob das Live-Auftreten „das A und O“ für ihn und seine Band-Kollegen sei. Er antwortete: „Ja, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss man rausgehen und richtig die Straßen abklappern. Gott sei Dank haben wir unseren Ruf auf unseren Liveshows aufgebaut, weil wir immer noch da rausgehen und das machen können. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich genieße es immer noch außerordentlich zu performen.“

„Ich habe das schon in anderen Interviews gesagt, aber ich fühle mich gerade wirklich wohl“, fuhr er fort. „Es hat all die Zeit gedauert, bis ich mich in in allen Aspekten des Musikgeschäfts wirklich wohl gefühlt habe.“

Angesprochen auf mögliche „Nervosität“ vor größeren Konzerten, sagte Josh: „Ich bin wirklich immer noch jeden Abend nervös, bevor ich rausgehe. Und tatsächlich sind große Gigs für mich einfacher als kleinere, intimere Veranstaltungen. Denn bei einem ausverkauften Groß-Event hat man diese Energie auf seiner Seite. Empfehlung der Redaktion Creed verkünden offiziell ihre Reunion Heavy Rock Creed machen Ernst und verkünden ihre Reunion. Erst einmal gehen die Rocker auf Kreuzfahrt, weitere Live-Termine sollen folgen. Aber in kleineren Locations, in intimeren Settings, fühlt es sich so an, als müsste man ein wenig härter arbeiten. Dennoch macht es uns allen unglaublich viel Spaß. Wir haben in jeder erdenklichen Größe gespielt, und unsere Mentalität bleibt dieselbe: Wir wollen einfach in dieser Nacht das Beste sein, was wir sein können.“

