Creed verkünden offiziell ihre Reunion

Scott Stapp (l.) und Mark Tremonti mit Creed am 15. Mai 2012 in Los Angeles

Die Heavy-Rocker Creed wollen es noch einmal wissen. Wie die Formation um Frontmann Scott Stapp und Gitarrist Mark Tremonti bereits vergangene Woche durchblicken ließ, wird sich die Band für eine Wiedervereinigung zusammenschließen. So werden Stapp, Tremonti, Bassist Brian Marshall und Drummer Scott Phillips zunächst zwei Mal auf einer Kreuzfahrt spielen.

Noch viel mehr auf Lager

Die Schiffsreise wird unter dem Motto „Summer Of ’99“ steigen, denn in jenem Jahr wurde HUMAN CLAY veröffentlicht — das erfolgreichste Studiowerk der Gruppe. Am 18. April 2023 heißt es „Leinen los!“. Von Miami geht es dann mit der Norwegian Pearl durch die Gewässer der Karibik nach Nassau auf den Bahamas. Und am 22. April legt der Ozeanriese dann wieder in Miami an. Neben Creed geben sich unter anderem noch 3 Doors Down, Buckcherry, Tonic, Vertical Horizon, Fuel sowie The Verve Pipe die Live-Ehre.

Im März sinnierte Gitarrist Mark Tremonti noch über die Rahmenbedingungen, die sich für eine Creed-Wiedervereinigung ergeben müssten. „Es geht für alle einfach ums Timing. Jeder jongliert so viele Projekte. Wir müssten daher einfach ein Zeitfenster finden, in dem es Sinn ergeben würde. Die Leute reden immer. Wir bekommen stets Anrufe von Menschen, die daran interessiert sind, ein Konzert auszurichten. Doch es ist schwer, eine Band, die seit zehn Jahren nicht mehr auf Tour war, dazu zu kriegen, lediglich eine Show zu spielen.

Wir müssten alle an einem Strang ziehen. Dann müssten wir Wochen in die Vorbereitung der Produktion sowie Wochen in die Proben investieren. Und es ist eine große Produktion. Man kann nicht einfach nur eine Show spielen.“ Bislang sind lediglich die zwei Shows auf der Kreuzfahrt bestätigt, was im Gegensatz zur Aussage Tremontis steht. Allerdings schreiben Creed in ihrem Kreuzfahrt-Announcement: „Wir haben noch viel mehr auf Lager!“ Demnach dürfen die Fans tatsächlich noch weitere Tour-Termine erwarten.

