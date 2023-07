Verkünden Creed am 19. Juli ihre Reunion?

Die Heavy-Rocker Creed schmieden offenbar Reunion-Pläne. Darauf deutet zumindest ein jüngst gepostetes, 18 Sekunden langes Video hin. Darin sind Fotos aus den Anfangstagen der Band zu sehen. Im Hintergrund läuft ‘Are Your Ready?’, der Eröffnungstrack des 1999er-Albums HUMAN CLAY. Die Vermutung ist daher, dass die Gruppe nächstes Jahr das 25. Jubiläum ihres Erfolgsalbums zu feiern gedenkt.

Mit offenen Armen

Der Clip endet mit dem Aufruf „Lasst uns zum Sommer von 1999 zurückkehren!“ sowie mit der Ankündigung, dass am Mittwoch, den 19. Juli weitere Information hierzu folgen werden. HUMAN CLAY setzte weltweit mehr als 20 Millionen Einheiten ab — unter anderem wegen so eingängiger Singles wie ‘Higher’, ‘What If’ und ‘With Arms Wide Open’. Letzteres Lied schrieb Frontmann Scott Stapp, als er herausfand, dass er ein Vater sein würde. Creed gewannen damit 2001 einen Grammy für den „Besten Rock Song“.

Im März sinnierte Gitarrist Mark Tremonti noch über die Rahmenbedingungen, die sich für eine Creed-Wiedervereinigung ergeben müssten. „Es geht für alle einfach ums Timing. Jeder jongliert so viele Projekte. Wir müssten daher einfach ein Zeitfenster finden, in dem es Sinn machen würde. Die Leute reden immer. Wir bekommen stets Anrufe von Menschen, die daran interessiert sind, ein Konzert auszurichten. Doch es ist schwer, eine Band, die seit zehn Jahren nicht mehr auf Tour war, dazu zu kriegen, lediglich eine Show zu spielen. Wir müssten alle an einem Strang ziehen. Dann müssten wir Wochen in die Vorbereitung der Produktion sowie Wochen in die Proben investieren. Und es ist eine große Produktion. Man kann nicht einfach nur eine Show spielen.“

