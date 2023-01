Mark Tremonti: Creed-Reunion wird sicher mal passieren

Mark Tremonti (Alter Bridge, Tremonti) machte Alternative Rock-Fans kürzlich in einem Interview Hoffnung auf eine mittelfristige Rückkehr seiner früheren Band Creed. So sei sich der 48-Jährige sicher, dass eine Reunion irgendwann geschehen wird. Das hört sich vergleichsweise positiv (und konkret) an, wiegelte der US-Amerikaner vor rund anderthalb Jahren solche Fragen noch konsequent ab. Derzeit ist der Gitarrist mit Alter Bride auf Tournee und macht Werbung für deren aktuelles Album PAWNS & KINGS.

Eine Frage des Timings

Im Gespräch mit „Audio Ink Radio“ (siehe auch Video unten) gab Mark Tremonti zu Protokoll: „Es finden immer Gespräche statt. Leute werfen sich Ideen zu und wieder zurück. Aber bis dato wissen wir noch nichts. Denn wir stecken so tief drinnen in dieser Alter Bridge-Platte, dass es schwer ist, sich im Moment ablenken zu lassen. Ich bin mir sicher, dass etwas an einem bestimmten Punkt passieren wird. Creed waren damals so eine beliebte Band. Es wäre eine Schande, damit nichts anzufangen. Ich weiß, dass es immer noch unzählige Fans gibt, die das zu schätzen wissen würden. Es ist also einfach eine Frage des Timings.“

Letzten Herbst sagte der Musiker bereits etwas Ähnliches bezüglich einer möglichen Wiedervereinigung von Creed. „Wir sind alle so beschäftigt damit, um die Welt zu reisen und unser Ding zu machen. Wir müssten einfach die Zeit haben. Ich finde nicht, dass wir uns da hineinstürzen müssen. Denn ich glaube, die Creed-Fans werden nicht verschwinden. Ich denke, wann auch immer wir uns entscheiden, etwas zu machen, wird es eine passende Zeit sein, es umzusetzen. Es wird geschehen, wenn es für jeden Sinn ergibt. Man will einen kompletten Albumzyklus nicht zum Entgleisen bringen, indem man sich auf Creed stürzt.“

