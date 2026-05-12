Schlechte Nachrichten für Benediction-Fans: Frontmann Dave Ingram zieht sich aus der Band zurück, wie die Band in einem Statement auf Facebook bekanntgab. Grund dafür ist der sich verschlechternde Gesundheitszustand des Sängers, der mit Arthritis zu kämpfen hat. 2026 will sich der Musiker mit wenigen auserwählten Konzerten verabschieden.

Gesundheitliche Probleme

In Ingrams Statement heißt es: „Es gibt traurige Nachrichten. Aufgrund des aktuellen Zustands meiner Arthritis muss ich als Sänger von Benediction zurücktreten. Die zunehmenden Schmerzen und und die Frustration, die mit der Beeinträchtigung einhergeht, haben mich zu dieser niederschmetternden Entscheidung geführt.

Ich werde 2026 mit der Band einige wenige Konzerte spielen, da ich gerne die Chance hätte, mich zu verabschieden und mich bei den Fans zu bedanken, die uns über die Jahre unterstützt haben. Ich hoffe, alle Anwesenden haben eine großartige Zeit mit uns. Es macht mich sehr traurig und ich hoffe, unsere Fans und Freunde haben Verständnis. Vielen Dank, es war mir eine wahre Freude“, erklärt der Sänger.

Ersatz

Die Band fügt im Statement hinzu: „Welche Shows Dave mitspielen wird, werden wir ankündigen, sobald die Konzerte näherrücken, da dies natürlich von seinem Gesundheitszustand abhängt. Wie ihr bestimmt erwartet, wollen wir keine Konzerte absagen, weswegen wir ein paar alte Freunde angefragt haben, um die unvermeidliche Lücke auf der Bühne bei den Konzerten zu füllen, die Dave in den nächsten Monaten verpasst.

Die Band hat nicht gezögert, wieder Oscar Rilo einzuladen, um erneut für Dave einzuspringen. Diesmal wird er den Sängerposten am 15. und 16. Mai in Deutschland füllen. Oscar hat für seine ausgezeichneten Auftritte bei den jüngsten Benediction-Konzerten in Madrid, Valencia und Barcelona von Fans und Medien zugleich fantastische Kritiken bekommen. Die Jungs freuen sich, dass er den heißen Stuhl erneut einnehmen wird“, erzählen Benediction.

Bekanntes Gesicht

Zudem wird ein altbekanntes Gesicht für einige Konzerte an das Mikrofon der Death Metal-Formation zurückkehren: „Dave Hunt wird am Iron Fest und Mystic an seinen alten Posten als Frontmann zurückkehren. Das sind die ersten gemeinsamen Auftritte mit der Band, seit er 2019 von Dave Ingram abgelöst wurde. Für unsere Fans in Südamerika haben wir in den nächsten Wochen hoffentlich spannende Neuigkeiten, also haltet die Augen offen.“

Weiter heißt es: „Benediction wünschen Dave Ingram alles Gute und wollen seine letzten Konzerte zu einem gebührenden Abschied machen. Dafür brauchen wir euch alle, also los geht’s! Außerdem wollen wir uns bei euch, den Fans, für euer Verständnis in dieser schwierigen Zeit danken.“

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Zuletzt verspricht die Band weitere Neuigkeiten, sobald es sie gibt, und schreibt: „Danke für eure unsterbliche Loyalität und eure unnachgiebige Unterstützung. Ihr habt uns noch nie hängengelassen, und dafür sind wir euch ewig dankbar. Nun lasst uns Oscar Rilo und Dave Hunt dafür danken, dass sie diese Konzerte möglich machen (danke, Jungs!) und lasst uns diese Shows zu dem energetischen Metal-Chaos machen, das ihr gewohnt seid!“

Schon Ende April musste Ingram aufgrund seiner Arthritis einige Konzerte in Spanien aussetzen und seine gesundheitliche Situation in Dänemark beobachten lassen. Für die drei Shows sprang spontan Oscar Rilo ein.