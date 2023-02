Benediction: Bassist Dan Bate steigt aus

Bei Benediction hat sich eine personelle Veränderung ergeben. Wie die Death-Metaller in den Sozialen Medien mitteilen (siehe unten), müssen sie in Zukunft auf Bassist Dan Bate verzichten. Der Musiker möchte sich laut Angaben der Band ab sofort vermehrt um seine Familie kümmern. Doch keine Sorge: Frontmann Dave Ingram und Co. haben schon einen Nachfolger gefunden: Nik Sampson übernimmt nun die tiefen Töne.

Mindestens gleichwertiger Ersatz

„Wir sind am Boden zerstört darüber, zu verkünden, dass Dan bedauerlicherweise aufgrund von familiären Verpflichtungen als Bassist von Benediction zurücktreten musste“, schreiben die Briten in ihrem Statement. „Wir wünschen ihm nur das Beste bei seinen künftigen Bestrebungen. Zur gleichen Zeit wollen wir den Neuen in der Stadt willkommen heißen: Herr Nik Sampson übernimmt den Dienst am Bass.“ Sampson hat sich in der Metal-Szene auf der Insel schon einen Namen gemacht — allerdings vorrangig als Gitarrist, wie man auf seinem Instagram-Account sehen kann.

Zum Beispiel spielte Nik mit Dani Filth von Cradle Of Filth in der Gruppe Devilment. Zuletzt hing der Lockenkopf mit Chris Broderick (ehemals bei Megadeth, Jag Panzer, Nevermore, jetzt bei In Flames und Act Of Defiance) ab.

2020 brachten Benediction mit SCRIPTURES ihr erstes Studioalbum seit zwölf Jahren auf die Märkte dieser Welt. Ein Jahr zuvor stieg auch Schreihals Dave Ingram wieder ein. Ingram stand zuvor bereits von 1991 bis 1998 am Mikro stand und sang auf den Klassikerwerken THE GRAND LEVELLER (1991), TRANSCEND THE RUBICON (1993), THE DREAMS YOU DREAD (1995) sowie GRIND BASTARD (1998).

