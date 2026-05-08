Wie sich herausstellt, hat Jason Newsted ein Herz für Tiere: Der frühere Metallica-Bassist hat nämlich kürzlich dem Tierasyl Busch Wildlife Sanctuary in seinem Wohnort Jupiter in Florida einen Besuch abgestattet. Bei dieser Gelegenheit hat der Musiker für ein paar schöne Klänge gesorgt und in die Saiten seiner Akustikgitarre gegriffen. Die Einlage war Teil eines Event für die Tiere, um Neugier bei ihn hervorzurufen und Stress zu reduzieren.

Tierisches Ständchen

Im unten zu sehenden Video intoniert Jason Newsted den John Lennon-Klassiker ‘Imagine’ für die Vierbeiner und Vögel. Einem Graufuchs hat er es damit besonders angetan, der sogar die Hand des Rockers leckt, während er Gitarre spielt. In einem Kommentar erklärt seine Frau Nicole Newsted, dass der Fuchs und ihr Mann eine Gemeinsamkeit haben: „Greyson, der im Busch Wildlife Sanctuary ansässige Graufuchs, hat ebenfalls gegen Rachenkrebs gekämpft und ihn besiegt.“ Jason überraschte die Musikwelt jüngst mit der Neuigkeit, dass er vor nicht allzu langer Zeit Krebs hatte.

Das Tierasyl kommentiert noch: „Jedes Tier reagiert anders — und es war unglaublich, ihre individuellen Reaktionen zu den Klängen und Rhytmen während dieser Session zu beobachten! Ein aufrichtiges Danke an Jason und seine Frau Nicole — nicht nur dafür, dass sie das Busch Wildlife Santuary so leidenschaftlich unterstützen, sondern auch dafür, dass sie diese wohl überlegte und kreative Idee zum Leben erweckt haben, um dabei zu helfen, die Qualität der Pflege auszubauen, die wir den Tieren zuteilwerden lassen, die Busch ihr Zuhause nennen.“

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In einem aktuellen Interview im Let There Be Talk-Podcast von Dean Delray räumte Jason Newsted kürzlich mit der weit verbreiteten Mär auf, dass er bei Metallica ausgestiegen ist, weil ihn die Haupt-Song-Schreiber James Hetfield und Lars Ulrich klein gehalten und ihn künstlerisch wenig bis gar nichts haben beitragen lassen. „Der Grund dafür, warum ich bei Metallica ausgestiegen bin, ist, weil ich ein furchtbarer Drogensüchtiger war. Ich hatte total mit mir zu tun — und wenn ich mir nicht irgendeine Art von Hilfe geholt hätte, wäre ich gestorben. Und so sagte ich: ‚Jungs, kann ich einen Moment haben? Bitte gebt mir eine Minute.‘ Und sie sagten: ‚Nein.‘ Darauf entgegnete ich: ‚Ich würde lieber leben, als in eurer Band zu sein.

Ich liebe es, in eurer Band zu sein. Das ist irgendwie offensichtlich. Jeden verdammten Abend trage ich euer T-Shirt, unser T-Shirt. Jeden Abend zeige ich, wer ich bin. Ich treffe mich mit jeder verdammten Person, die sich treffen will, und repräsentiere uns alle für die Fans. Sagt mir nicht, dass ich mich nicht engagiere. Sagt mir nicht, dass ich nicht loyal bin — sagt es mir nicht. Morgens bin ich der erste, abends der letzte, immer. Und ihr könnt mir nicht diesen Augenblick geben, damit ich meinen Kopf in Ordnung kriege? Dann muss ich gehen. Es ist nicht, weil ich euch nicht liebe. Und bestimmt nicht, weil ich keinen Einsatz für diese Band zeige.‘ Aber es war nicht wegen Echobrain.“

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