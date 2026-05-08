Die Videos der Woche vom 08.05. mit Evergrey, Carnifex, Solace u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Mimi Barks ‘Jericho’

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Carnifex ‘Roses & Rotting Corpses’

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Chameleon Walk ‘The Violin Girl’

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Dance Gavin Dance ‘The Robot With Human Hair, Pt 3’

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Dead Poet Society ‘Sinner Systems’

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Dominum ‘Doctor Doctor’

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Emptiness ‘The Clash Of Forces’

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Evergrey ‘Leaving The Emptiness’

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Frozen Soul ‘Chaos Will Reign’

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Gutrectomy ‘Eating 6 Humans By Daylight’

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Impure Wilhelmina x Mütterlein ‘Train mort’

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Khemmis ‘Beneath The Scythe’

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Lex Legion ‘Gypsy Tears’

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Lifesick ‘Die With Me’

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Lovebites ‘Reaper’s Lullaby’

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The Narrator ‘Iron Grip’

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Rauhbein ‘Mein Kaff’

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Sauvageoness ‘Rather In Harmony’

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Silly Goose ‘Goodnight’

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Solace ‘Spiral Will’

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Solemnity ‘Escape From The Matrix’

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Space Chaser ‘We Are The Night’

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Steak ‘Cometh’

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Todomal ‘Humanised Gods’

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Tungsten ‘Joker’

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Xandria ‘The Shannon’s Home’

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