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Die Videos der Woche vom 08.05. mit Evergrey, Carnifex, Solace u.v.m.

Evergrey @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Evergrey @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Gutrectomy, Dominum sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Mimi Barks ‘Jericho’

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Carnifex ‘Roses & Rotting Corpses’

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Chameleon Walk ‘The Violin Girl’

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Dance Gavin Dance ‘The Robot With Human Hair, Pt 3’

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Dead Poet Society ‘Sinner Systems’

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Dominum ‘Doctor Doctor’

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Emptiness ‘The Clash Of Forces’

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Evergrey ‘Leaving The Emptiness’

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Frozen Soul ‘Chaos Will Reign’

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Gutrectomy ‘Eating 6 Humans By Daylight’

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Impure Wilhelmina x Mütterlein ‘Train mort’

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Khemmis ‘Beneath The Scythe’

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Lex Legion ‘Gypsy Tears’

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Lifesick ‘Die With Me’

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Lovebites ‘Reaper’s Lullaby’

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The Narrator ‘Iron Grip’

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Rauhbein ‘Mein Kaff’

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Sauvageoness ‘Rather In Harmony’

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Silly Goose ‘Goodnight’

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Solace ‘Spiral Will’

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Solemnity ‘Escape From The Matrix’

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Space Chaser ‘We Are The Night’

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Steak ‘Cometh’

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Todomal ‘Humanised Gods’

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Tungsten ‘Joker’

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Xandria ‘The Shannon’s Home’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Carnifex Clips Dominum Evergrey Gutrectomy Solace Videoclips Videos
Evergrey: Gitarrist Henrik Danhage ist raus
Evergrey @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Evergrey müssen fortan auf Lead-Gitarrist Henrik Danhage verzichten. Die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einverständnis.
Bei Evergrey gibt es personelle Neuigkeiten zu vermelden. Lead-Gitarrist Henrik Danhage wird ab sofort nicht mehr bei den schwedischen Progressive-Metallern mitmischen. Wie die Band jüngst in den Sozialen Medien vermeldete, erfolgte die Entscheidung im Guten. "Evergrey und Henrik haben sich einvernehmlich entschlossen, getrennte Wege zu gehen, nachdem sie 21 Jahre mit Unterbrechungen zusammengearbeitet hatten", heißt im offiziellen Statement dazu. "Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel für beide Parteien. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik sowohl von Evergrey als auch Henrik. Bleibt dran." Die Show muss weitergehen Neuen Stoff legen Evergrey…
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